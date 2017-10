SENICA – Os jogadores do Slovan Bratislava avançaram para as semifinais da Copa eslovaca Cup Slovnaft 2015/2016. “Belasi” tocou na Senica com o time da casa FK 1: 1 nas quartas-de-final, marcando 4: 3 no penalty.



Futebol – Slovnaft Cup 2015/2016 – Quarta-final – Terça-feira (jogado para um jogo):

Senica – ŠK Slovan Bratislava 1: 1 (1: 1), dividido da marca pok.3: 4 – a semifinal foi passada por ŠK Slovan BratislavaMetas: 15. Encontro – 44. Priskin, ŽK: 8. Kontár, 45. + Hromada, 75. Klec, 90. Šulla – 30. Pliatsikas, 69 Savacevich, decidido por: Leško – Vorel, Ádám, 963 espectadores

MFK Ružomberok mudou-se para as semifinais do 47º SP – Slovnaft Cup. Nos quartos-de-final na sexta-feira ganharam o ViOn 2: 1. Na semifinal, ele conheceu o vencedor da reunião VSS Košice – AS Trenčín, que está na quarta-feira.

Determinado por: Smolák, ŽK: De Souza, Gešnábel, Školník – Rosa, Faško, Gerát, ČK: 88. Školník po druhé ŽK, 234 diváků

Zilina fez um gosto por isso Os Žilinians ainda estão na corrida do copo sem um sorteio. No duelo de quartas-de-final, eles derrotaram a Dunajska Streda 3: 0 e, após a primeira competição da primavera, até se mudaram para as meias-finais em que o Slovan Bratislava está esperando.

MŠK Žilina – FK DAC 1904 Dunajská Streda 3: 0 (1: 0)

Objetivos: 33. Spalek, 64. Paur, 80. Vavro. Stok, ŽK: 61. Ljubicic, 63. Kwin, 72. Braunschweig, 86. Sarr, 792 espectadores

/ nas meias-finais submetidos por Žilina /



Os convidados no tempo regular do jogo tiveram que desenhar um manko de mão única, depois de um quarto de hora, a equipe da casa Jakub Hromada. Pouco antes do fim de I.No final da primeira parte o resultado é 1 – 1. Tamás Priskin.