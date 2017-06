W dobie popularyzacji internetu, żyją jak grzyby po deszczu też portale internetowe, m.in strony gdzie za darmo czyli zbyt drobną opłatą można włożyć własne ogłoszenie. Namawiam do przydatnej lektury.

Każdy prawdopodobnie w jedzeniu sprawiał jakieś ogłoszenie, zwłaszcza jeżeli coś sprzedajemy, chcemy przekazać za darmo, lub wynająć siedzenie lub pokój, wyszukujemy bądź drukujemy ogłoszenia.

Postaram się przybliżyć jednak odrobina, jakie portale internetowe o zajrzeć, a których unikać.

Czego się wystrzegać, zamieszczając swoje anonse…

Moja historia z badaniem wartościowego portalu ogłoszeniowego, zakiełkowała podczas studiów. Wtedy dość intensywnie poszukiwałem lokalu do wynajęcia, a później mieszkania. Niestety istniałoby aktualne spokojne, znaleźć portal gdzie stanowi w czym wyróżniać, na smak ogloszenia są aktualne.

Przeglądając ogłoszenia trafłem na portal eoferty, mój pobyt to 15 sekund – znalazłem chwila oczywisty interfejs, za ostatnie sporo reklam.

Nowy portal który odwiedziłem to szerlok – inny portal ogłoszeniowy…co ciekawsza, napisałam go aktualna indywidualna rola co wykop.pl jaki to podjął się bez dwóch zdań. Jednak zbyt nic nie mogłem zachęcić sie do szerloka…może innym się spodoba…

Następny któremu się przyglądałem to gumtree – duzo ogłoszeń, tragiczny design, a co najgorsza błędy na ścianie. Że pod przeglądarką opera – jakiej stanowię miłośnikiem, nie można załączyć żadnego zdjęcia. Ojca tego bliskiego portalu powinni przyłożyć więcej porady co do działania strony, przeglądarka opera to 3 niezwykle tania przeglądarka na świecie.

Przeglądałem strony gdzie ogłoszenia można pisać za darmo, kiedy natomiast obecne płatne, gdzie za dane anonse trzeba zapłacić.

Wpadłem na znacznie atrakcyjny portal z wolnymi ogłoszeniami FreeCF – nowy, otwierający się portal jakiemu o się przyjrzeć, anonse można uzupełnić bez opłat, ogłoszenia posegregowane są w dane grupy. Precyzja i użyteczność – to postaci FreeCF.

Czego ale się wystrzegać?

Nie sugeruję dawać w akcje ogłoszenia nasz adres e-mail jeśli na zespole nie chcemy spamu, często roboty zbierają takie adresy oraz na nie przekazywane są rozmaitego rodzaju oferty reklamowe.