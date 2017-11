Como o campeonato mundial de competições automotivas pode ser visto em alguns anos, o fim de semana Barum Czech Rally Zlín marcará. Faz parte do campeonato junior europeu pela terceira vez, com os melhores pilotos começando a avançar no primeiro palco.

O campeão 2014 – o francês Stéphane Lefebvre – compete com o Citroën DS3 WRC. No início do ano, ele chegou ao quinto em Monte Carlo. Embora ele tenha realmente interrompido um Rally alemão há uma semana, o stand francês está contando com ele pelo retorno oficial ao Campeonato Mundial. O campeão do ano passado, Emil Berqvist, da Suécia, também compete com o Citroen, mas com o R5. E a prata Ralfs Sirmacis da Letônia luta em uma fabi para uma medalha no Campeonato Europeu.Ele ainda é o terceiro e também vai competir em Zlín.



“Para mim, o Campeonato Europeu de Júnior é definitivamente o melhor do continente. É por isso que estamos aqui e por que estamos correndo “, disse Jörg Schrott, chefe da equipe de fábrica da Opel Motorsport, que ganhou o título no ano passado e também está indo neste ano. “A competição deste ano é uma boa combinação entre pilotos jovens realmente bons.”

A série junior foi projetada para pilotos com menos de 27 anos nos carros da categoria R2 (até 1.600 ccm com um eixo dirigido ou até 1.000 ccm com turbina). Sete pilotos chegarão em Zlín porque vários campeões terminaram prematuramente a temporada.Principalmente após as falhas, eles não conseguiram preencher seu orçamento para que pudessem continuar.



A equipe da fábrica da Opel, cujos pilotos Chris Ingram e Marijan Griebel estão lutando no modelo Adam R2 para o título, está na liderança. Depois de quatro empresas de seis, ele divide 11 pontos, classificando os quatro melhores resultados. Por outro lado, os pilotos com pouge concorrentes muitas vezes estão enganados, então eles já estão fora do jogo.

Embora o Brit Ingram nunca tenha ganho, ele ainda mostra uma forma permanente. Cada vez que ele jogava nos vencedores. Griebel ganhou a vitória na Bélgica, mas uma vez não. Esses dois gostariam de continuar na pista que seus predecessores viajaram.

Meu principal objetivo é manter a liderança no campeonato.Será importante manter um desempenho constante ", disse Ingram, que tinha corrido em Zlín no ano passado. Mas seu companheiro estável estava aqui e ele estava melhor. O alemão Griebel terminou entre os secundários segundo, enquanto o Ingram nove. "Eu prometo fazer tudo para Chris fazer conosco", disse Griebel. Em geral, o terceiro alemão Julius Tannert e o quarto Polak Lukasz Pieniazek, ambos também montados com um opel, têm apenas a chance teórica para o título. Pelo contrário, defenderão a investida de Dominika Brože.O único checo da série, pilotando o Ford Fiesta R2, perde apenas nove pontos da quinta posição em bronze. "Estou ansioso para Barumka, eu quero usar o ambiente doméstico", ele planeja.

