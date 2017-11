La casa de Třinečtí perdió cuatro duelos. En las tres últimas rondas no anotó en absoluto, las puntuaciones de estos duelos son terribles – 02:11

Hay un equipo en crisis

“Es difícil de decir,” dijo el entrenador George Třinecký espera que!? después de la octava ronda, reemplazó a Martin Zbončáka. “Soy el quinto partido aquí, pero lo que noté es que es más un fútbol, ​​especialmente en la defensa. Estamos defendiendo tan ingenuo que tenemos demasiados objetivos. “

Defensa tiene Trinec lo peor de todo, que recibe un promedio de 2,46 goles por partido. “Nuestras malas defensas llegan hasta el final”, dice el entrenador. “Necesitamos el énfasis, mantener el globo, jugar simplemente. Y hemos fallado “.

Después de la llegada Jiřího Necka todavía se parecía ir en aumento equipo.Znojmo empate a 2: 2 en casa y venció Sokolov 2: primero “Fue decente”, admitió el entrenador. “Sin embargo, algunos jugadores han pensado que probablemente iría solo, al menos me lo imaginaba.”

Sin embargo, bajo los nombres Třinecký conjunto no parece que deben desempeñar para salvar. Además, antes de la temporada llegó casi en su totalidad desde el eje competitiva Frydek-Mistek – centrocampistas Matej Ižvolt y el delantero Dario Krišto y Petr Hošek. Con ellos, el talentoso centrocampista Pavel Tobiáš.

“Pero en el terreno de juego, todo se ve diferente”, advirtió que no se espere. “Los nombres no ganar, el que los jugadores tienen que sentirse solo. Mančaft debe pisar, y sin embargo no lo hacen. “

Entonces, ¿qué puede hacer un entrenador? “Tenemos que luchar. Estamos preocupados por cada punto.Ahora somos los anfitriones de Pardubice, a continuación, vamos a la caída Prostejov y terminar en casa con Banik. En esos partidos, sin duda tenemos que conseguir algunos puntos.



“Cuello lo siento por eso después de jugar en la primavera con el título polaca de Gliwice, hizo una señal a ofrecer Trinec? “De Sportingbet ninguna manera. Pero es un momento tan difícil para mí. Pero aquí tenemos que volver a tiro, comenzar a jugar, iniciar una pelea. “

El equipo de la pausa de invierno probablemente será renovada. “Tenemos que sentarnos con el liderazgo, pero algunas negociaciones ya han tenido lugar”, admitió Jiří Neček. “Es cierto que el entrenamiento de invierno será difícil para algunos jugadores, pero creo que nos ayudará”.

este bono de bienvenida Betfair