Wskaż Bayern zadowolony, ale nie zawsze. To na pewno nie ma zastosowania, gdy straci prowadzenie w szóstej minucie był pierwotnie setup pięć minut. Jak to miało miejsce w sobotę Herta Berlin (1: 1). Czeski pomocnik Vladimír Darida powie o nim, i do codziennego Sport to zrobił. Czeski pomocnik na boisku przebywał przez dziewięćdziesiąt minut, a obserwowany nie tylko wyrównującego gola Lewandowskiego, ale także późniejsze bijatyka. W nim udział głównie w Berlinie bramkarz rune jarstein, kontrahent jego odpowiednik Monachium Manuel Neuer i pomocnik Xabi Alonso.

Zacznijmy od końca. Po końcowym gwizdku zaczął szlifować. Co było wyzwalacz?

„Po raz pierwszy zauważył, że coś dziwnego stało.Ale jak widziałem zapis o to wszystko się zaczęło, kiedy nasz bramkarz chciał kopnąć piłkę z wściekłości, gdzieś na trybuny, ale uderzył Alonso. Wywołało go i zaczął go wcisnąć. Lewy zmielony trochę emocji. Z naszej strony, oczywiście, to była wielka frustracja spowodowana różnicą jednej bramki w ostatniej chwili. Oni odpowiedzieli, jak zareagowali. Takie drobne bójki. „

Carlo Ancelotti, trener Bayernu, po meczu wskazał na środku swoich fanów. Czy zauważyliście, że? />



Ponadto, niestety, on zakrył nerwy. To jest piłka nożna, emocje częścią, a wniosek był bardzo zjadliwy.Jesteśmy tylko ludźmi. „

Nie mógł być zadowolony, bo uratował punkt w ustalonym czasie, prawda?

” Myślę, że był niezadowolony z punktu widzenia cała gra, która jeszcze do nadrobienia. Dla nich jest to również strata, tylko zdobyć punkt na pewno przyjść za trzy punkty. Nie był całkowicie zadowolony…„

prawdopodobnie nie będzie. Jakie słowo opisuje swoje uczucia?

„Rage. Jednak chodzi o to smak rozczarowania i niepowodzenia. Mamy Odbojovali cały mecz, mamy spełnione wszystkie wytyczne, mieliśmy ten plan i wyszliśmy, kładziemy Gola, prowadziliśmy. Niestety, w 96. minucie my doszło. To naprawdę przykro wstyd „

To cel był w ustawieniu szóstej minucie, jednak tylko pięciu sędziów obiecał, Ty też prawdopodobnie irytowała. />



Gdzie był błąd? Robben pozostał w polu karnym całkowicie odkryte.

„kawałków było bardzo blisko do linii bramkowej, a my dużo zostało zaszył się w bramie. Potem był dodatkowy blok z Müller i jeszcze jeden gracz Robben i popłynął tam sam. Przyczynił się do tego, że dzięki Neuer, który przyszedł, aby pomóc byłeś w mniejszości. “

Czy obwiniam cię osobiście coś? />



Lewandowski došťouchnutí oglądania z pierwszego rzędu, około dwóch metrów. Co cię w tym momencie zabrakło głowę?

„Bezsilność. Nic nie można zrobić, zobacz ten artykuł tylko patrzeć, jak piłka spada za barem. Bane. Człowiek jest zły i mówi, jak jest to możliwe. „

W kabinie nadal panuje zły lub zrobiłeś to do tyłu, coś pozytywnego? />



Co? />



europejskich pucharach, to nie wystarczy? To nie musi być Liga Mistrzów? />



Częściowy sukces jest to, że daliście Bayern gola po 494 minutach. Dlaczego jest to, że nie było wcześniej? />

kliknij jest oczywiście czymś wyjątkowym.Bayern jest po prostu dobre, a wcześniej, gdy trener Guardiola i był w fantastycznej formie i walcowane, jednego przeciwnika po drugim. Prawdopodobnie znaleźć więcej zespołów, które robią bramek dla Bayernu fotografowania zarówno „

Czy sugerujesz, co mówią. – że Bayern zszedł. Zgadzasz się? />



Jesteś z listopada powrócił po kontuzji kostki gra jedenastu meczów. Tworzy się, a on tam? />



Start 22-cia Ibisevic

bar 90 + 6 tygodni. Lewandowski Raporty strona Almenning Jarstein – Pekarík, Langkamp Brooks Plattenhardt – Stark Skjelbred – Haraguči (90 + 4 Lustenberger) Darida , calotte (90 + 2 Mittelstadt) -. Ibisevic (C), (87 Esswein) bar Neuer – Lahm (C) Hummels, Alaba, Berno (77 . Coman) – Kimmich (Alonso 62) Arturo Vidal (62 Lewandowski) – Robben, Th.Alcântara, Costa. – T. Müller Zastępca Start Allagui, Esswein, Kraft, Lustenberger, Mittelstadt, Stocker, Torunarigha < p> Goście: Alonso, Coman, Rafinha, Lewandowski, Martinez, Ulreich, Sanches

