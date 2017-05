Na túto Švajčiarsku snáď nejde zabudnúť. Meno Viktoria Golubicové sa bude Karolíne Pliskova s ​​Barborou Strycova ešte dlho zjavovať vo sne. Dvadsaťštyriročná tenistka sa totiž v semifinále tohtoročného Fed Cupu takmer postarala o to, že české tenistky išli domov s nečakanou porážkou. Teraz bude rodáčke z Zürichu čeliť v druhom kole French Open ďalšie Češka – Lucie Šafářová.

Mala to byť v aprílovom semifinálovom fedcupová zápolení so Švajčiarskom jasná záležitosť. Teda predovšetkým po úvodnej drvivej výhre Barbory ​​Strýkovia nad domácou jednotkou Timeaou Baczinskou. Do druhej dvojhry totiž proti českej jednotke Karolíne Pliskova nastúpila za zranenú Belinda Benčičovou 130.



hráčka sveta Viktorija Golubicová. Jasný druhý bod pre Česko.Tak zneli papierové predpoklady.

Omyl. Bez zábran hrajúci Golubicová šokovala českú hviezdou a vyhrala po setoch 3: 6, 6: 4. 6: 4. A Plíšková šokujúce porážku oplakala. “Nečakala som, že prehrám. Mala som to dobre rozohraný. Napriek tomu som do posledného loptičky verila, že môžem vyhrať, a snažila som sa hrať, ale bohužiaľ,” povedala so slzami v očiach.

VIDEO: Viktorija Golubicová – Karolína Plíšková

Životné víkend Švajčiarky však neskončil. Domáce “náhradníčka” si vyhliadla ďalšiu obeť.Potom, čo Plíšková poslala po víťazstve na Baczinskou český tím znovu do vedenia, si vyznávačky kung-fu podala aj Barboru strýkovia, ktorú zničila v treťom sete 6: 1 a poslala zápas do rozhodujúcej štvorhry.

Aj plzenská rodáčka končila zápas so slzami v očiach. “Klobúk dolu pred ňou. Pomáhali jej aj diváci, ktorí boli neuveriteľní. Teda pre ňu, pre mňa to bolo psychicky náročný. V treťom sete už som nemala čo hrať. Na čo siahla, to jej tam spadlo. Prišlo mi, že môže zavrieť oči a rovnako loptičku zabije.Klobúk dolu. “

Vyčíňanie Švajčiarky tak ukončila až štvorhra, v ktorej nestačila spolu s Martinou Hingisovou na pár Karolína Plíšková, Lucie Hradecká.

VIDEO: Hingisová, Golubicová – Plíšková , Hradecká

A ako si teniska so srbskými koreňmi viedla od tej doby? Českým divákom sa pripomenula na turnaji v Stromovke, kde skončila v prvom kole na 423. hráčke sveta Viktórii Kuzmová, potom si zahrala turnaj ITF vo Francúzsku, kde prešla do štvrťfinále. Všetky jej súperky však obhajuje miesta vo štvrtej stovke rebríčka.

Vyznavačce bojových umení sa podarila až kvalifikácia na French Open. V prvom kole porazila 200.tenistku sveta Holanďanku Krajicekovou, v druhom Češku Terezu Smitkova a v záverečnom kole Rumunku Mituovou, na ktoré skončila vlani na French Open Karolína Plíšková.

Tým však v Paríži neskončila. Štvrtou obeťou nevyspytateľné tenistky sa stala v prvom kole hlavnej súťaže Američanka Alison Riskeová, ktorá podľahla v troch setoch 2: 6, 6: 1 a 2: 6.

Zastaví nočnú moru slovenských tenistiek Lucie Šafářová?