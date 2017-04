Bet365-Více informací src=”https://i.guim.co.uk/img/media/f1f7781c32cd9582f9f93cdf1f1166c6b7021ccc/184_22_2645_1587/2645.jpg?w=700&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=4d9aa1113e7c3bd084bcdaa37b160a41″ />

Serena Williams v důchodu zraněn na Hopman Cupu, když se pokoušel ohřát-up pro její Australian Open titul defence.Andy Murray a Heather Watson, aby vítězný start do Hopman Cup Přečtěte si více

The American ne face Elina Svitolina v pondělí kvůli zánětu kolena, ale vzal k soudu proti australské Jarmila Wolfe v úterý.

byla nucena odstoupit citovat problémy s koleny, když koncové 7-5, 2-1, kdy ona se rozhodla. Řekla později: „Mám trochu kolena zánět, co se děje mimo velmi pomalu. Je to pořád tam, bude to pryč, ale jen potřebuje trochu víc času.Trochu klidu, trochu ošetření.

„Byl jsem trénovat opravdu tvrdě během mimo sezónu a opravdu tlačit sebe za hranice, jen jsem si, že den volna nebo dva bude propastný rozdíl .“

Williamsův trenér Patrick Mouratoglou připustil Williamsovy kolena se jí trápí v listopadu, ale řekla, že stále věří v další úspěšnou Australian Open kampaně.

„Rychlost je síla má tak rozhodně si myslím, že budu moci, aby si to pravé pro Austrálii,“řekla. „Jen jsem se myslet pozitivně a vím, že to bude v pořádku.“

Její odvolání přišlo brzy po Australian Open soupeři Maria Šarapovová a Simona Halep vytáhli z Brisbane International kvůli problémům zranění.

Halep trpí zánětem v její levé Achilles zranění, které brání jí v roce 2015 kampaň, ale doufal, že jsou fit včas na příští týden na akci v Sydney.

Sharapova, obhájci titulu, je ošetřování zranění ramene, což znamenalo předčasný odchod a žádné zápasy na své jediné turnaji před Melbourne slam, který začíná 18. ledna.

Šarapovová již dlouho pronásledován zraněními a vynechal loňské US Open s nohou svalu poranění a pak utrpěl zranění ramene na jejím návratu v Číně v říjnu.Svět č. 4 měl v úterý čelit své krajane Ekaterině Makarové v prvním kole, ale byl nahrazen jiným Ruskem, šťastnou poraženou Margaritou Gasparyanovou. Halep zhoršila obavy z vážného zranění. “Udělal jsem MRI a není to nic nebezpečného, ​​ale je to stále zánět. Mám jen pár dní odpočinku.



