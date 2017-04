Roman Koudelka weszła w mistrzostwach świata w wyścigu na nartach Nordic czwarte miejsce na skoczni normalnej. Czeski skoczek stracił brąz Stefana Rak 5,6 punktów niespodziewanie wygrał Rune Velta norweskiej, którzy nadal nie uwzględnia choćby jednego zwycięstwa w Pucharze Świata. Srebrny wziął niemiecką Severin Freund.

Zwycięzca czterech wyścigach Pucharu Świata sezonu Koudelka był czwarty po pierwszej serii, który skoczył 93,5 metrów i medal stracił 3,1 punktów.W drugiej rundzie długości powtarzające się i krótko wpadła do bramki, jednak żaden z jego trzech rywali skoków na nim żadnych błędów i rozstaw czeskiego skoczka z podium jest jeszcze bardziej wzrosła.



Mimo to, dwadzieścia pięć Koudelka pielęgnacja jeszcze najlepszy czeski wynik mistrzostw.

„uczucia są bardzo mieszane bo czwarte miejsce jest prawdopodobnie bardzo pechowy. Niestety dla skrzyni prawdopodobnie nie. skoki nie były idealne, a sześć punktów za trzecie miejsce jest mało, więc to prawdopodobnie okazało się, jak powinno się okazać, „powiedział dziennikarzom Koudelka.Nawet tak, dwadzieścia pięć skoczek opieka więc zdecydowanie najlepszym czeskim wynikach mistrzostw.

Dla złota niespodziewanie wylądował Velta, który pozostał w drugiej rundzie nerwów i obronił prowadzenie po pierwszej (obrazy dziecięce) serii czterech dziesiątych punktu przed mistrzem świata w latach Freund , W tym roku zwycięzca Kraft Czterech Skoczni odbędzie Veltem rozstaw 4,4 punktów.

Wraz z Koudelka ukończył wyścigu dwa skoki nawet weteran Jakub Janda. Właściciel dwa medale z SM 2005 odbyło się dwadzieścia osiem. Dwa miejsca dla postępu trzydziestu zakończył w pierwszej rundzie Lukáš Hlava (obrazy dla dzieci) (87 m), Jan Matura był trzydziestym ósmym (86,5 m).

„To rozczarowujące, ale to trochę most i decyduje każdy błąd.Na dużym mostem, to może być zupełnie inna, „mając nadzieję, Matura, rok przed Mistrzostwami w Val di Fiemme skończyło się na dużej skoczni w piątym miejscu.

skoczkowie mają mistrzostwo czeka na rasy mieszanej zespole niedzielnego czwartek wyścig męskich zespołów i następna (obrazy dziecięce) sobotę konkurs indywidualny na dużej skoczni

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Falun (Szwecja).

narciarstwa biegowego – mężczyzn, most środkowy 1. Velta (NOR). 252,7 b. (95,5 + 95,5 m), drugi Freunda (niem.), 252,3 (95,5 + 96), trzeci Kraft (Rak. ), 248,3 (95 + 95), czwarty Koudelka (CR), 242,7 (93.5 + 93.5), piątego Takeuchi (Jap.), 241,6 (93 + 93), szósty Bardal (NOR .), 238,2 (93 + 91,5) 7. Freitag (niem.), 233,7 (91.5 + 90.5), 8.Ziobro (poz.), 228,6 (91.5 + 91.5) 9. Fannemel (NOR). 227,6 (92 + 89) 10 Kraus (niem.), 227,1 (90,5 + 91 )…28-ty Janda 208,4 (87,5 + 88) 32 podczęści 101,2 (87) 38. dojrzałości (wszystkie CR) 98,7 (86,5).