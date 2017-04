A něco málo přes dva měsíce před globální publikum sledoval Aleki Lutui skrumáž dolů Tonga ve své třetí mistrovství světa v ragby. Minulý víkend, jak Carter zamířil do Belfastu vyzvednout cenu pro zámořské sportovní osobnost roku čerstvého z Racing 92 zápas v Northamptonu, Lutui slavil domácí vítězství pro Ampthill v převážně amatérské třetí vrstvě anglické lize.

ve věku 37 a dobré klubové historii trvající obě hemisféry za sebou, Lutui jeho hráčské kariéry, jako to Cartera a řady dalších All Blacks, kteří se připojili k Top 14, jako Ma’a Nonu a Conrad Smith, je v režimu větrem dolů.Zatímco jeho Světového poháru-vítězné protějšky doplnit své důchody mezi dobrým a velký ve světě nejlukrativnější lize je svalnatý Tongan šlapka pravděpodobně zapomněla mnohem více informací o ragby, než mnozí z těch, těží z jeho let mezinárodních zkušeností v a malý, ale rostoucí klub v Bedfordshire bude někdy know.Rugby Světový pohár v žebříčcích: každou minutu, každý zápas Čtěte více

I když získá jeho 37 čepice pro Tonga, s několika spíše pro kombinované Pacifik ostrovanů pro správnou míru , Lutui snížit své profesionální zuby Bay of Plenty v elitě Nového Zélandu a zároveň čekají, až pro Chiefs v jižní polokouli je přední Super 14.V roce 2006 cestoval po celém světě připojit Premiership postranní Worcester, takže 181 utkání v průběhu šesti let, před krátkou kouzel v Edinburghu a Gloucester ho vedlo k nepravděpodobná destinace mezi Luton a Bedford, kde hraje jako poloprofesionální v National League One .

sportovní a společenským centrem městečka asi 8000 lidí, klub se zdá podivný rugby-hrát rytmus pro bývalý policista z ostrova Tofua, i když je jeden z kvarteta Tonžské internationals, minulost a současnost, kteří založili vlastní malou enklávu v národním prostředí.

„Pracujeme na základě toho, že jsme se dostali kluci ke konci své kariéry,“ vysvětluje ředitel klubu rugby Mark Lavery. „Přišel Viliami Ma’asi a všechno změnilo, pak se jeho družka Maama Molitika…takže jsme měli dva z nich.Pak jejich kamarád Paino Hehea řekl jim: ‚Povězte mi něco o Ampthill‘, tak přijde stejně, tentokrát 6 stop 6in a 20st kluka, který hrál pro Racing ve Francii. Takže Paino to přišel a Aleki by to považováno za to, aniž by další tři jsou tady, tak to fungovalo to dobře. Jsou to úžasné lidi: velmi upřímný, velmi profesionální, velmi pilný. Jsou to dobří trenéři a vydali skvělý příklad pro všechny ostatní na naší úrovni.“

Lutui je klubu pouze aktuální mezinárodní poté, co jí překvapení call-up Tonga kdo dělal sebe trochu spravedlnosti v World Cup, vyhrál jen jeden kulečník, proti Namibii a bití od Georgia, Argentině a na Novém Zélandu.Zatímco tam byl ve straně, chudé na zdroje jako druhá-tier Pacific ostrované ztrácí na týmy z mistrovství v ragby žádná ostuda, porážka u rukou Gruzii ve svém úvodním zápase byla jednou neviděli přicházet.

„byli jsme velmi zklamaní s tím, jak Světový pohár pokračoval,“ říká Lutui. „Víš, finančně bojujeme. Nemáme dostatek her, protože jsme hrát jen třikrát nebo čtyřikrát do roka. To je skutečný problém. Kdybychom hráli stejně jako všichni černoši nebo Austrálii nebo Anglii bychom být mnohem lepší. A kdybychom mohli hrát proti týmům, jako je to častěji, pak naši hráči by prospělo, protože by mohly lépe konkurovat a vyhrát testovací ragby utkání.Když jsme přišli proti týmu jako všichni černoši ve Světovém poháru nemůžeme zvládnout.



Tonga potřebuje více her s dobrým testem opozici, takže můžeme zvyknout si na ně hrát a učit se, jak se vypořádat se s nimi.“Facebook Twitter Pinterest Aleki Lutui je jedním ze čtyř internacionál Tonga v současné době hraje za Ampthill v Bedfordshire. Fotografie: Graeme Robertson pro Guardian

Na poloprofesionální zakázky v týmu představovat několik mladých loanees z Premiership kluby, Ampthill v Tongan kontingentu jsou nuceny pracovat na doplnit své příjmy, které znamená klubu trenér, Paul Turner, má jen dva večery v týdnu, ve kterém vrtat jeho tým.Omezena na fly-poločase Wales a bývalý trenér Prodej, Saracény, Gloucester, Harlequins a Newport Gwent Dragons Turner najde zkušenost svého Tongans neocenitelné v omezeném čase, kterou má se svými hráči.

„ Jsou to skvělí kluci, The Islander chlapci,“říká. „Jsou to velmi vášnivá o jejich rugby. Jsou to bojovníci na konci dne. Přinášejí obrovský respekt a real dobrých hodnot našich herních situací a našeho tréninku. Máme spoustu talentovaných mladých lidí a mohou těžit jen tehdy, bytí v jejich společnosti.To také dává chlapců příležitost pokračovat ve své hraní kariéry a my jim mohou pomoci s jejich koučování kariéru.“

Pro jeho část, Lutui přiznává, že je rád, jen pokračovat ve hře, který nejprve chytil Turner je oko s tím, co Velšan popisuje jako „vynikající výkon“ v úvodním zápase v roce 2005 Lions Tour, když Lawrence Dallaglio snášel zlomený kotník proti Bay of Plenty. Pokusy o podepsat Lutui pro draků přišla vniveč, protože hráč měl přesto být uzavřena Tonga a nemohl dostat pracovní povolení. Nakonec podepsal Worcesteru a teď má britský pas.Mít zabezpečil sedm povýšení do 10 let, aby se ocitnou mezi top 40 rugbyové kluby v Anglii, Ampthill jsou rádi, že těžit z výhod, které mají hráče, kteří se navzdory strávil 10 let v první řadě na nejvyšší úrovni klubového rugby, nosí ztuhlost jeho brutálního obchodu pozoruhodně dobře. Bez znatelných připomenutí zraňujícím života, které mají být vidět na tváři, je to jen jeho zastrašující postavu, která dává žádnou informaci o dospělosti, strávenou ve skrumáži.

„No, podle toho, že je profesionální hráč rugby právě jsem se dozvěděl, jak se starat o sebe,“říká. „Je to psychická záležitost a fyzická věc. Je to všechno na to, jak se vám podaří vaše tělo týden co týden ven. Zotavení je velmi důležité…výživa…všechno.Ať už je to jakákoli úroveň, vy trénujete tvrdě, vy se dobře zotavíte a vy se jen ujistíte, že vaše tělo bude připraveno na víkend. “

Když vystupuje do deště tmavé noci, aby se připravil na Nejnovější zápas dlouhé kariéry, jeho ředitel rugby zvažuje pravděpodobnost, že Lutui a jeho krajané zůstanou v jejich okolí daleko od domova. “Doufám, že se na nich pověsí,” říká Lavery. “Víte, svět se zvětšuje a máme čtyři hráče z Tongan Testu, což je obrovský remíšek pro každého, ať už je to dítě nebo dospělý, do 20 mil, který chce hrát rugby. Podívejte se na to takto: kde je tady někdo, kdo se bude učit víc než od těch chlapců? “

