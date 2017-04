“Když jsem ještě Bet365-Více informací žil v Bratislavě. Od října 1989 pracuji ve FIBA, od té doby ne. Dojmy nemám špatné. Pokud vezmu celé moje rodné město, tak je velmi pěkné. Pokud se ptáte na sportoviště, vývoj nezastavíte. Přibyla krásná aréna tenisového centra. Bohužel stadion Slovanu, na který jsem to měl ze zadního vchodu mého rodičovského domu přes silnici, trochu chátrá. Hala na pastvinách, ačkoli její táhne na padesátku, je stále slušná, a po případné menší rekonstrukci by byla velmi dobrým sportovišti. Okolní prostranství, na kterých bylo plno hřišť, skutečně zabírají jiné budovy. Dnes je však Tehelné pole, někdy okrajová část, už téměř středem města.Tak je to všude na světě. “

” Tehdy jsem řekl, že je špatné, pokud má řádně zvolený prezident slovenské asociace životnost tuším dva roky a cosi. Tento ustavičný nezdravý jev se netýká pouze šéfa a řídících funkcí, ale všeho. Například trenérů. Každý má dostat prostor na delší čas, mluvím o 4 – 5 letech. Pokud se mu nedaří, pak ho třeba slušným způsobem odvolat. Neovládám už poměry na Slovensku od gruntu. Moje hodnocení nemusí být akorát. Čtu však slovenský tisk. U vás stále někdo někoho odvolává. “

” Dostat se na olympiádu je obrovský úspěch. Slovensku se to tak brzy asi opět nepodaří.Pokud i byly problémy, měli na ně všichni v době příprav zapomenout. Zapomenout na spory a jít do Austrálie semknutí. Poté, s prominutím, si mohli dát i po ústech. Také klubový Ružomberok byl klenot. Ve FIBA ​​jsem měl co dělat, abych lidi naučil, jak se to vyslovuje, kde to městečko leží. Ružomberské výsledky byly nevšedním úspěchem. I v jeho úpadku, pokud mám dobré informace, hráli také roli spory a administrativní řešení. Mrzí mě to. Pokud jednou vyprázdněte pozice, ihned je tam někdo jiný. Vrátit se zpět je velmi obtížné. To je dnešek, to je trh. “

” Hráli docela dobře. V tomto věku není až tak důležité umístění.Honba za výsledkem za každou cenu je v mládežnických kategoriích to nejhorší. S konstatováním o odpichu bych byl zatím opatrný. Pokud z tohoto kádru budou třeba o dva roky hrát na evropském šampionátu tři čtyři hráčky, družstvo skončí šesté, nebo ještě lépe – třetí, bude současná slibná hra odpichem. “

” Jednoznačně v Asii. V Číně je sportem číslo 1. I před stolním tenisem. Basketbalista NBA, centr Houston Rockets Jao Ming, je doslova symbolem úspěchu současné Číny. V Asii však dělají vážnou chybu, uzavírají se do sebe. Neumíte si představit, jakou kulisu má dejme tomu zápas Filipíny – Indonésie.Podobné sousedské derby jsou pro ně daleko nejdůležitější. “

" Netajím se, máme ambici stát se nejrozšířenějším i nejoblíbenějším sportem v hale. Rozhodně si nemyslíme, že můžeme, a ani nechceme konkurovat fotbalu. Nejde nám jen o počet zemí pro statistiku, ačkoli fakt, že jsme druhou nejrozšířenější sportovní asociací těsně za volejbalem s 213 zeměmi, těší. Ještě větší radost jsme měli, když muži Argentiny vyhráli olympiádu. Toužíme proniknout do každého koutu světa. Chceme, aby o velké tituly bojovalo mnoho zemí. Naše federace nemá problémy s dopingem, rasismem, vandalismem. Pokud, tak jde o zlomky.Těší mě, že jsme stále slušný sport. "Kdo je Ľubomír Kotleba

Bývalý skvělý mezinárodní rozhodčí (nar. 31. března 1946 v Bratislavě), který odpískal 4015 zápasů. První, když měl 17 let. V té době hrával za bratislavský Slovan, nebyl však špičkovým basketbalistou.

Od roku 1975 byl rozhodčím FIBA, pískal na třech OH (2krát ženské finále), na pěti MS, 12 ME, šesti šampionátech jiných kontinentů. Rozhodoval 10 finále evropských pohárů.

Od října 1989 je sportovním ředitelem Mezinárodní federace basketbalových asociací (FIBA). Oficiální bydliště má v Mnichově, kde žije jeho manželka i dcera, která je právničkou.Pracuje v Ženevě, kam se FIBA ​​z Mnichova přestěhovala. Mluví všemi světovými jazyky.



V Bratislavě vystudoval Vysokou školu ekonomickou se specializací na cestovní ruch. (Pf)

