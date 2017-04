“Samozřejmě. Díváte se na svůj sport z opačného úhlu. Některé chyby svěřenců mě vytáčejí tak, že mám chuť sednout do saní a přejít zrádným úsekem za ně. Nakonec mi však nezbude jiné, než smířit se a spokojit se s radami. “

” Někdy. Já jsem je měl začátkem sezóny. Bál jsem se, aby se někomu něco nestalo. Přece jen to není nejbezpečnější sport. Nervy jsou také tehdy, když nejsou takové výsledky, jaké sám čekáte a jaké čekají jiní. “

” To je fakt: zlepšují se, posouvají se dopředu. Čekal jsem však stabilnější výkony. Na úspěch třeba nejméně dvě vyrovnané jízdy po sobě.Já vím, i my s Marxem jsme dělali chyby, ale dokázali jsme se z nich poučit, neopakovat je. Možná chci rychle velmi mnoho. “

” Učím se ji snášet. Jelikož mám rodinu, je dvojnásobná. “

” Dříve kamarádským. “

” Jsem sám překvapen, že mě chlapci i dívky dost respektují. Dokonce i osobní tresty, které uděluji. “

” Za pozdní příchod na trénink, ale i za nekvalifikování se do hlavní soutěže. Pokutou jsou kliky a cviky leh-sed nad rámec tréninku. “

” Ne. Tehdy, když někdo opozdil, dostal vynadáno. Sklonil hlavu a bylo. “

" Organizačních povinností kolem dráhy není až tolik, jak jsem se obával.Hostitelé se snaží výpravám věci usnadnit a zjednodušit. Mnoho starostí je však s přípravou saní. Do pozdního večera, občas až časného rána. I kdysi jsem při tom pomáhal. Tehdy mě to bavilo, nyní je to povinnost. Během soustředění mám na krku i administrativu: platit a odkládat každý účet.



Na velkých akcích se o to stará generální sekretářka svazu Marie Jasenčáková. Kromě toho se s jinými střídám za volantem aut. “

” Potěšilo mě Ninisovo třinácté místo na víkendovém světovém šampionátu v Oberhofu. A zejména to, že předvedl dvě hezké jízdy. Ninis patří mezi pěti nejrychlejších na startu.Před mistrovstvím se však na tréninku v Königsee zranil a kromě toho, že si narazil bok a žebra, doudieral si i zápěstí, takže na startu nemohl dát plnou sílu do habrů. Nebýt toho, určitě je jedenáctý. “

” Dostat se do světové desítky mezi sólisty je velmi obtížné. Na to je třeba perfektní zázemí a dostatek financí na výcvikové tábory. Vše je stále dražší a my dostáváme od státu stále méně peněz. Sponzorů nemáme, takže jsme v těžké situaci. “

” Oni mají na osmičku už teď. V Oberhofu však pokazili kvalifikaci. Postoupili až z 21.místa, proto se na dráhu dostaly tehdy, když už byla v důsledku teplého počasí ve velmi špatném stavu. “

” Možná. Harniš ve složité situaci položí nohy a až potom začne řešit problém řízením, ačkoli by to mělo být naopak. “

” Potřebovali bychom sportovního psychologa, ale v Tatrách žádný není a kdyby i byl, nevím si představit , z čehož bychom ho zaplatili. “

” Samozřejmě. Nebaví mě jen plat, který za to dostávám. Mám smlouvu na devět měsíců a když to rozpriemerujem na dvanáct, jsem těsně nad hranicí životního minima. Manželku mám momentálně na mateřské, nebudu to moci dělat dlouho na úkor rodiny. “

" Modlí se, aby se už skončila.A já se těším, že kromě ní zase uvidím pětiměsíčního syna. "

Státní trenér slovenské reprezentace v sáňkování, podle vlastních slov, nemá čistého ani deset tisíc. “Je to mizerný plat, ale na základě státní platovky,” krčí rameny generální sekretářka svazu Marie Jasenčáková. “Podle vzdělání a praxe patří do třídy deset.”

Některé svazy trenérem přilepšit z příjmů od sponzorů, ale my je nemáme. I Micka předchůdce, přestože měl vysokoškolské vzdělání, dostával obrazně jen o pár korun víc. Všichni máme mizerné platy, nesrovnatelné s tím, co dostávají lidé na podobných postech v cizině. (Mo)

