V austrálskom kapitán beh v piatok, Mario Ledesma, Wallabies ‘dopredu tréner, bol fotografovaný drží rozvinutého list papiera formátu A4, na ktorom boli zadané sériu taktických poznámok. Kúzlom teleobjektívy a celosvetovej siete, tieto poznámky boli vysielané po celom svete v priebehu niekoľkých minút zjavných faux pas Ledesma je. Dnes už vieme, ako robiť All Blacks, že Austrália plán okrem iného rachotať Kieran Read na reštartovanie vystaviť Nehe Milner-Skudder a Julian SAVE k bombardovaniu a v šoku hrôzy, chytiť všetko a prenasledovanie everything.New Zélande v Austrálii hodnotení hráča: tím, ktorý vyjde na vrchole?Čítajte viac

Ledesma bol v rozhovore s Michaelom Cheik počas prestávky v tréningu, keď sa pohrával s listom papiera v pochybnosť. Jeho pravá ruka zakrývala niektoré z tlače nižšie na stránke, ale deväť guľka body boli jasne viditeľné v celom svojom rozsahu, s koncom zadného páru viac tiež odhalil.

plne viditeľné poznámky každý začínať písmenom – a k, D, T alebo a -, ktorý sa zdá stať kop, obrany, obratu a útoku.



Tam sú tiež odkazy na to, čo sú pravdepodobne kódy, tábor pre špecifické hry – útočníci sú poučení, aby “Sneh alebo hrať” pri radení z okraja potvrdenky kop, zatiaľ čo iný zarážka znie jednoducho: “Badge obrany (v stredu ráno) “.Navyše, prvá viditeľná bodka označuje doteraz neslýchaný pojem “Carter rage”. Takže anjelský má slávny novozélandský leták Half Dan Carter v celej svojej 100-plus-cap kariére, že to môže odkazovať len na hnev, ktorý inšpiruje v opozícii. V skutočnosti sa úplná zátvorka, v ktorej sa nachádza, číta “(žiadna karterská zlosť)”. Ďalšie poznatky poskytnuté poznámkami Ledesmyho sú, že Austrália si všimla, že Carter rád beží cez pole zľava a že Ma’a Nonu má tendenciu používať svoj brutálny útočisko proti obrane tlače. Väčšina z nich je dobre známa každému, kto prejaví záujem o hru.

Toto všetko pozýva na otázku: Sú Austrália hrané sami?Cheik bol usiluje o získanie opozičnej nič na tomto Svetovom pohári. Ten má stále svojich hráčov na napätom vodítku vo svojich mediálnych rokovaní a vyslalo ako mnoho otázok, ako je to možné sám, nikdy nudná vo svojich odpovediach, ale spoľahlivo, bolestivo úctivý a skromný. Ale je to ľstivý líška a jeho rovný-stál správanie v tomto svetovom pohári je samo o sebe by mohli byť starostlivo konštruovaná myseľ hru. Mohol by to trochu ukázať byť iný úmyselný lesť, hoci náročného jeden?

Ak je snímka odfotografovaná, Cheik tvár je čiastočne zakrytý listom papiera v jeho vlastnou rukou, ale on je jasne pri pohľade na fotoaparát a usmieval sa. Ledesma, príliš sa zdá, sa škerí na niečo. A prečo by ste zadali poznámky von?Prečo priviesť ich do kapitánove beh, ktorého cieľom je nechať tím svojmu osudu, že som pracovala cez taktiky v tréningu na začiatku týždňa?

A čo charakteru samotných bankoviek? Nič nie je odhalené im, že nie je oslnivo jasné. Južná Afrika tiež cielené Milner-Skudder a SAVEA vysokých lôpt pred týždňom. Mnoho tím sa snaží nahnevať na vyrovnaný čítanie.

K dispozícii sú kuriozity o celej záležitosti, ale je stále ťažké predstaviť si ju ako zariadenie hral vedome Cheik a Ledesma. Čo by sa dúfať, že dosiahnuť to? Nový Zéland je nepravdepodobné, že by pobehuje späť k rysovacej doske ako výsledok.S väčšou pravdepodobnosťou, ich odhodlanie bude musieť byť ďalej vystužená, keby to bolo možné, a úniku. Podľa toho, ako je zobrazené, kohút-up alebo sprisahania, Australia vyjsť z tejto epizódy na zadnej nohe. Ale ako pozadie mini-dráme to prepožičal finále Svetového pohára ďalší rozmer. , Vystaviť Milner-Skudder a SAVEA za loptou alebo backfield ‘je len jedným z inštrukcií na kus papiera, ktoré sa konalo Mario Ledesma. Fotografie: BPI / Rex ShutterstockThe informácie v plnej výške

stavky-clic.com/