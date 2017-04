Po vytrhnutí Lewis Hamilton sa šachovnicovou vlajku v nedeľu vystúpil donut točí na jásající dav, zatiaľ čo Daft Punk “One More Time” vrieskal z Mercedesu garáže. Ako prešiel čiaru a malo to potvrdil, že vyrovnal svoj idol Ayrton Senna so svojou treťou F1 svetový titul je 30-ročný povedal nad autorádiom: “Toto je najväčší okamih môjho života.”

o niečo neskôr slzy zmiešané s striekaného šampanského. Vedľa Hamiltona a jeho rozšľahaným tímový kolega Nico Rosberg a Ferrari Sebastian Vettel na stupňoch víťazov bol Sir Elton John. Nestáva sa často, že vyzerá upstaged. Facebook Twitter Pinterest Lewis Hamilton rozhovor Elton John potom, čo vyhral titul F1 svetový.Fotografie: Leanne Boon / ActionPlus / CorbisLewis Hamilton, premohol ‘potom, čo vyhral tretí F1 svetový šampionát Viac

Toto bolo chaotické, presvedčivé závod. Boli tam dva bezpečnostné vozne, dva virtuálne bezpečnostné vozy, pády a dostatočne všestranný akčné vyplniť pol tucta Grand Prix víkendov. . Ako Američania miloval prehliadku

Hamilton potreboval poraziť svojho najbližšieho vyzývateľ, Vettel, o deväť bodov a Mercedes tímový kolega Rosberg dvoma a urobil práve to – ukončenie pretekov 76 bodov jasné z jeho najbližší súper, s 75 bodmi sú ešte k dispozícii.Rosberg bol druhý a Vettel, ktorý potreboval byť runner-up, ak Hamilton vyhral tlačiť šampionát do budúci víkend závod v Mexiku, bol na treťom mieste.

Aj keď sa blížil výhernej línii Hamilton nemohol byť istý, že vyhral šampionát, pretože Vettel pokračuje dať Rosberga pod silným tlakom až do konca. Bolo Hamiltonov tretie víťazstvo v štyroch závodoch v Austine, keď zaistil titul s tromi preteky, aby ušetril.

Keď si vzal šachovnicovou vlajku a bol zablahoželal svojim tímom emócie okamihu konečne dostal do ho. “Ja to teraz cítiš, chlapci, ja som to cítil,” povedal. Skočil do davu Mercedes mechaniky. Potom bol zablahoželal k porazeným Rosberga a Vettela.Ale Rosberg vyzeral menej ako pobavilo, keď Hamilton hodil čiapku do nemeckej lona. Rosberg ho hodil späť, bez toho aby záblesk úsmevu.

Závod vyzeral, že patrí k Rosberg s 15 kôl ísť. Hamilton viedol, ale na starých pneumatík, a Rosberg bol zapínanie na neho čerstvejšie gumou.

Ale potom Red Bull Daniil Kvjat točil preč. Safety car vyšiel von a Hamilton vzal šancu na druhý doraz. Stále mal chytiť Rosberga a to vyzeralo nepravdepodobné, že až do 48. z 56 kôl, kedy nemecká urobil chybu a vyšiel na trať, takže Hamilton prejsť.

Dážď, ktorý mal pokazené veľa víkend Texas konečne ochabol.Ale jej odkaz bol vlhký a občas mokrá trať ktorý robil to najrušnejšie, najviac nepredvídateľný závodov. Dážď nútil zrušenie kvalifikácia v sobotu a obmedzil ju v nedeľu ráno, s mriežky pozícií rozhoduje Q2. Všetky vozidlá sa začala Intermediate tyres.Lewis Hamiltona 15 pretekárskej jazdy na tretiu svetový titul Prečítajte si viac

Jediná vec, predvídateľný bol štart. Hamilton, ktorý bol druhý na rošte, išiel rovno do útoku a takmer okamžite bol úrovni s pólov portrétovaného Rosberg. Potom, keď vošli do prvej zákruty, Hamilton, na vnútornej strane, stlačil jeho tímový kolega široký.Rosberg by nepodľahol a dvoma dotkol kotúče, ale bolo to Hamiltonov závodné trať a Nemec bol vyťahovaný, pád na štvrté miesto za Kvyat a Daniel Ricciardo.

Bol to len ďalší príklad neschopnosti Rosberg je poraziť Hamiltona v kolo-to-wheel závodné. Vedel, že si nemôže dovoliť, aby skončil druhý Hamilton v tomto závode, ale nemohol s tým nič robiť.

Vettel, ktorý začal už v 14. mieste z dôvodu trestu 10 miesto mriežky, odmietol nechal unášať von z majstrovského obrazu a postupne prepracoval cez pole.

Ale to bola akcia v prednej časti poľa, ktoré bolo dominujúce pozornosť.Hamilton je zvyčajne silná front-bežec, ale ukázal znamenie, že sa stretávajú s jeho gumou a on bol vynechaný pre nabíjacie Red Bull z Ricciardo.

Horšie bolo sledovať, pretože potom sa pod tlakom Rosberg, ktorý nakoniec išiel okolo neho v 19. kole. Majster sveta prišiel na čerstvé gumy, prvý z jazdcov prejsť na suché pneu.

Rosberg, dobre zotavuje zo svojho neúspechu na začiatku, teraz dať squeeze na Ricciardo, než užijete olova na kolenách 23. nasledoval že tým, že v najrýchlejšom kole, keď sa pokúšal postaviť sám medzeru na prednej strane.Čerstvo obutý Hamilton pohyboval okolo Ricciardo a na druhé miesto.

Došlo zlou správou pre Williams, s Felipe Massa a Valtteri Bottas vypadnutie zo závodu, prvý double dôchodku tím je od brazílskej Grand Prix 2012 . boli tam len dvanásť pretekárov v tejto high-úrazového závodu.

v etape do polovice safety car bol nasadený prvýkrát, pretože Marcus Ericsson Sauber sa zastavil na trati. Keď safety car prišiel, bezprostredné zvíťazil Vettel, ktorý prešiel cez Kvyat vziať štvrté miesto.

Potom prešiel cez Ricciardo na vonkajšej strane, aby sa na treťom mieste. Tieto tri preživší výzvy pre šampionátu dávali americkému obecenstvu závod pamätať.A ďalšie napínavé jazdy od Max Verstappen, ktorý prišiel štvrtý pre Toro Rosso, za predpokladu, viac zábavy.

To všetko vyvrcholilo v priebehu posledných 10 kôl s bezpečnostným vozidlom definitívne mimo trať. Nervózny Mercedes garáž varoval Hamiltona na “udržať čisté”.

Ale Hamilton bol nemusí robiť nič nebezpečného. S niekoľkých kolách zostávajúce Rosberg urobil svoju chybu a nechal Hamiltona do V tejto fáze sa Hamilton v prednej strane, nasledovaný Rosberg a Vettel. – ktorí sa predbehnúť Verstappen o tretie miesto. – Hamilton bol majster sveta ​​p>

Došlo žiadna zmena na špici po tom. Hlavnými tri vozidlá stále svoje miesto. Verstappen bol štvrtý, Force India Sergio Pérez piaty a šiesty Jenson Button na McLarene.Bola to nejaká rasa. Anglické 10. víťazstvo sezóny ho dal spolu s Sir Jackie Stewart s troma titulmi, ale je prvým britským vodičom, ktorý úspešne obhájil svoje majstrovstvá. Tretí titul F1 vo štvrtom stupni Lewisa Hamiltona Tvár hurikánu Patricia Prečítajte si viacRace výsledok

1 Lewis Hamilton GB Mercedes 45pts

2 Nico Rosberg Ger Mercedes 18

3 Sebastian Vettel Ger Ferrari 15

4 Max Verstappen Neth Toro Rosso 12

5 Sergio Pérez Mex Force India 10

6 Jenson Button GB McLaren 8

7 Carlos Sainz Sp Toro Rosso 6

9 Pastor Maldonado Ven Lotus 4

9 Felipe Nasr Br Sauber 2

10 Daniel Ricciardo Aus Red Bull 1

