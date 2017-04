intenzity, napätie, čisté divadlo tohto finále slúžil ako čisté mikrokozmu presvedčivého desaťročia trvajúci súperenie páru je. Bolo to naposledy, čo svet by to svedčiť na trati. Pendleton nakreslil čiaru za svoju kariéru s dvoma olympijských zlatých a deväť svetových titulov na jej meno; Meares má tiež dva pod opasku – spolu s 11 svetových titulov a päť Commonwealth zlatých. – a stále je silný

Konkurencia medzi týmito dvoma bol nepochybný vrcholom londýnskych hier a ten, ktorý je pravdepodobné, že chýbať v Riu budúci rok – a to nielen priaznivcov cyklistiky.Ale Meares, ktorí v poslednej dobe zdvihol Austrália športovkyňou roka ocenenie, chýba súperenie príliš? “Áno,” hovorí bez váhania. “Cnelo sa mi, že od chvíle, kedy odišiel do dôchodku.Nemyslím si, že by som “

Ona chortles v tej poslednej poznámke, aj keď jej smiech nedokáže zamaskovať vážne bod :. 32-ročný realizuje Pendleton, pre všetky časy, že ju opustil sklamaný na druhom stupni víťazov, pomohla dosiahnuť súťaživého ducha Meares a tvarovať ju do atléta že je dnes.

“priniesla normu, ktorá nebude uzavreté,” Meares hovorí, že Guardian na Australian Olympic kancelárií výboru s výhľadom na Circular Quay v prístave v Sydney. “Bude to iný [bez Pendleton v Riu], pre istotu. [Bude mi chýbať] intenzita, pocit, že som sa dostal, keď som ju videl v súťaži.Keby to nebolo pre druhú, nikdy by sme dosiahli, kde sme urobili.

“Pri spätnom pohľade, ako stresujúce a rovnako ťažké, ako že rivalita bola, a humbuk s ním spojené, my sme boli dôvodom, prečo tam bol reflektor na ženské trati šprint v Londýne. Je to veľmi mladý šport pre nás – ženy boli len zapojený do dráhová cyklistika od roku 1988 – tak, aby sa pozornosť na to, ako sme to urobili, bol som naozaj hrdá, že jedna polovica, že “Facebook Twitter Pinterest Anna Meares a Victoria. Pendleton stretnú v priebehu prvej časti ženského šprintu finále v Londýne. Pendleton bol neskôr zbavený víťazstvo v tomto závode k prekročeniu línie červeného Sprinter a Meares vyhral 2-0 nároku zlato.Foto: Tom Jenkins pre Guardian

Súperenie vzala svoju daň na Meares keď, ktorý bol obsadený ako darebak k Pendleton svojej hrdinky v priebehu londýnskych hier. “V tej dobe to bolo mimoriadne stresujúce, veľmi vyčerpávajúce a občas sa týka,” hovorí. “Byť v niektorých ohľadoch vykreslený ako darebák, pretože som bol súťažiaci v rozpore, kto som ako človek a osobnosť mám. Ktorý bol veľmi konfrontovať pre mňa. “

Konfrontácia možná, ale Meares nikdy nebol jeden vyhýbať početným spochybňuje jej cyklistika kariéry predstavil. V Londýne, dokonca dostala anonymný poštu od nespokojných britských fanúšikov. Jej odpoveď? Ak chcete odpovedať osobne na každý jeden.Ona nemusí sa podarilo zmenou všetky názory svojich korešpondentov, ale to vypovedá o jej charaktere, jej odolnosť a mentálne húževnatosť, ktorá sa nebála splniť kritici sa čelom k.

Čo robí spôsob, akým sa reagovala na možné najväčšej výzve svojho života – desivý na trati nehodu v januári 2008, ktorá ju opustil so zlomeným krkom, vykĺbené rameno, potrhaných väzov, rezy, odreniny a modriny. V tej dobe, mnoho premýšľal, či by jazdiť na bicykli znova. Ale nebolo nikdy pochýb o tom, ze jedinou osobou, ktorá skutočne počítal. Nielenže sa dostať späť na svojom bicykli, ona robila tak do 10 dní po nehode.A len sedem mesiacov po trati od tej chvíle bola o závod na olympijských hrách v Pekingu, ešte len upiera zlatú medailu v šprinte finále určitým Victoria Pendleton.

Spomienky na také zranenia kariéru ohrozujúce určite hrať na menšom športovcov mysli, a to najmä v tomto ročnom období, a vzhľadom k tomu, blízkosť nadchádzajúce Rio Games. Nie pre Meares hoci. “Nie. Nikdy.To nepríde na moju myseľ, “hovorí. “Myslím, že preto, že som tak spokojný s tým, čo som sa dostal von z tejto skúsenosti a viem, že môžem použiť a použili tieto lekcie, necítim potrebu sa tam vrátiť v hlave a v mojej mysli.”

Meares hovorí, že vidí svoju kariéru v dvoch rôznych časových obdobiach – pred letom a po nehode. “Tam sú prvky olympijských hrách v kampaniach, ktoré som sa, že mi je definovaný ako osoba a ako športovec. Niektoré z problémov, ma skúša rámec toho, čo som myslel, že je to možné a čo som myslel, že som mohla byť testovaná. “

Všetko je dobre a blokovanie zranenia, Meares bude súťažiť vo svojich štvrtých hrách v auguste budúceho roka a stal jediný austrálsky žena tak urobili.Ona má tieto dve zlaté medaily na jej meno už a bude smerovať do Brazílie istí, že pridať do zoznamu. Prípravy prebiehajú dobre. Nedávno získala zlaté a bronzové v tímovom šprinte a majstrovstvá na majstrovstvách Oceánie na Novom Zélande – jej prvom závode v sezóne – a tím sprint strieborne na sérii Track World Cup v Cali, pričom stanovila nový austrálsky rekord So spoluhráčkou Stephanie Mortonovou. “Pri prvom preteku sezóny je vždy trochu pekné, ak sa trochu podieľate na tom, ako prebehne vaša pre-sezóna prep,” hovorí. “Prehodnoťte a znova analyzujte potrebné zmeny, ktoré je potrebné vykonať.V skutočnosti som naozaj šťastný, že sme ranu na trati. “Facebook Twitter Pinterest Anna Meares predstavuje počas portrét strieľať na Memorial Park v Colorado Springs v auguste 2015, rok von z Rio olympijských hier. Foto: Theo Stroomer / Getty Images

Je to ďaleko od toho, ako sa cítila pred 11 rokmi, na začiatku svojho olympijského cesty, keď jej vlastným prístupom mladý “super zelené” dievča športové priliehavý zelený a zlato oblek vytiahol jej z olova nohy von na trati v olympijskom velodrom v Aténach, jej srdce pretekanie, istí, čo presne sa tam robil, keď zastúpené svoju krajinu na najväčšej scéne.

dievča z uhlie banícke mesto Blackwater v Queensland nemusia mať strach.Či už nepochybuje o tom, že 20-ročný verzii Anna Meares dovolil sa vplížit do svojho myslenia v ten deň v Grécku rýchlo odparí; ona pokračovala vyhrať zlato v 500m časovke a označiť seba tak, ako je svet cyklistické hviezdy a tiež možná rovnako dôležité je, že je vlastníkom svojho novo nájdenú stavu.

“V Austrálii naša uniforma je zelené a zlaté, ktoré sa líšia od našej národnej súťaži uniforme, takže keď som na tom skinsuit a pozrel sa do zrkadla, som sa cítil veľmi dych, “spomína. “Necítil som sa akoby som patril v tomto skinsuit. Bolo to ako Superman mys, bolo posvätné s inými ľuďmi, ktorí patrili na olympijskom tíme.

“Mal som tak dlho sledovali olympijský tím v televízii a to je miesto, kde to patrilo.Zrazu som bol na vnútornej strane a môj názor bol iný. Trvalo mi dlho, než prevziať vlastníctvo a veriť v seba a pocit, že patrím do tej uniforme. Teraz je veľmi posvätný ku mne a ja získať obrovské povzbudenie zo budú môcť dať na.

“Spomínam si na štartovaciu čiaru na 500m s nohy cítiť ako z olova,” dodáva , “Chcel som, aby ich vytiahla s rukami a presunúť ich.Bol som len tak zaplavený adrenalín, nervozita, vzrušenie a v nejakej funkcii, strach, pretože som nikdy nebol v tejto fáze predtým. “

Ona nemá absolútne žiadnu spomienku závodu. “Jediný perspektíva mám, je rovnaký ako máte [TV].”

Je to pocit, ktorý bude poznať mnoho ďalších mladých športovcov na začiatku ich kariéry. Čo označený Meares z vtedy keď bol jej schopnosť prekonať aj svoj strach a svoje pochybnosti. Nie každý športovec robí.Ale viac ako desať rokov neskôr sa Meares teraz ocitne na výsadnom mieste v austrálskej olympijskej zostave, aby mohla využiť svoje skúsenosti, aby pomohla mladším členom tímu počas toho, čo môže byť delikátny čas vo vývoji.

“Najväčšou vecou je obmedzenie rozptýlenia v olympijskej dedine, ktorá nespálí energiu, kým sa nedostanete na miesto súťaže, pričom sa budete držať svojho zamerania a pokoja,” hovorí, keď sa spýtala, akú radu by dala mladším členom tímu.

Ako najviac vyzdobená žena v cyklistickej cyklistike, Meares má v roku 2015 dobrú pozíciu na to, aby takúto múdrosť dala, ale to nebolo vždy – od roku 2004 sa veľa zmenilo, keď sa o tom, ako sa o ňom hovorí, biedne počas náhodného stretnutia S jedným z jej nových kamarátov na schodoch svojho bytu v olympijskej dedine v Aténach. “Bol som tak nadšený.Išiel som do toho, čo sa cítil ako tehlové múry a pozrel som sa a videl, že to Ian Thorpe, superstar austrálskeho tímu, “hovorí. “Cítil som sa ako frickin ’16-ročný.”

“Ako mladý ctižiadostivého športovec nechcete vidieť ďalšie športovcov ako športovca, môžete vidieť, ako superstars a až sa dostanete im vedieť, si neuvedomujú, že sú rovnako ako [ste].Prešli všetky tie náročné momenty, neistoty, úspechov i neúspechov. “

Making mladší atléti privíta a cíti súčasťou tímu je nanajvýš dôležitá pre olympijského výboru austrálskej a mieri do niektorého major turnaj, či už je to majstrovstvá sveta, Svetový pohár alebo Olympijské hry, noví členovia tímu sú vyzvaní, aby Q & amp; a, čím im príležitosť spoznať svoje nové spoluhráči, a vice-versa.Relácia sú neoddeliteľnou súčasťou príprav tímu. “Tiež sme zdieľať skúsenosti, a to nielen zo súčasných športovcov, ako som ja, Shane Perkins a Matthew Glaezter, ktorí boli na olympijských hrách, ale aj so zamestnancami, ktorí sú bývalí atléti a sú teraz trénermi, športovými vedci, odborníci na výživu,” hovorí Meares , “Je to zaujímavé pre nich zdieľať príbehy z ich éry.” Facebook Twitter Pinterest Anna Meares zdvihol ďalšie dve medaily na Oceánii Dráhová cyklistika majstrovstiev minulý mesiac v meste Invercargill, Nový Zéland.Fotografie: Dianne Manson / Getty Images

Meares dúfa ďalšie Victoria Pendleton je tam niekde vonku, jazdec, ktorý môže nielen zodpovedať svoje vlastné úspechy, ale prekonať je v budúcnosti. “Ja som tlačil som vo funkcii, že musím vyskúšať a držať rekordy,” hovorí. “Dúfam, že jedného dňa niekto uvedomí, že je to o benchmarku neustále tlačil, skôr než ich uvedením mimo dosahu.”

Možno, že budúcom súperom bude pochádzať z Austrálie.Možno, že už sú národným tímovým kolegom a v úžase Meares rovnako ako pred desiatimi rokmi mala hviezdy ako Thorpe.

Napriek trblivej kariére a sľubu, že prišiel ešte ďalší úspech pri ďalšom tažení na zelenej a zlaté kožušine, je to superhrdinový plášť, ktorý si urobila vlastná, čo zostáva niečím nepríjemným pojmom Uchopte Mearesa.

“Cítim sa nepríjemne byť celkom úprimný,” hovorí. “Mám dnes podobných tímov, ako Steph Morton. Keď bola mladšia, podpísala som jej čiapku, pretože som si myslela, že budem odišiel do dôchodku v čase, keď budem súťažiť s ňou.



Napísal som na čiapku: “Možno, že jedného dňa ma porazíš”.

“A teraz to robí.Pretože som uviazol okolo sakramentsky veľa dlhšie, než som si myslel, že budem. Pretože milujem to, čo robím. “

