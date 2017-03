Kolekcja VOX Young Users dla młodszych uczniów, starszych uczniów i studentów w połączeniu czerni i bieli i jasnych kolorów elewacji, a także dekoracyjnych okładzin z blachy i z modnymi nadrukami, zmieniając które można zaznaczać nowe etapy w życiu dziecka lub odświeżać pokoju przy zmianie interesów dziecka. Liczne pomocnicze notesami i nakładki pomogą utrzymać pokój w porządku, a nakładki na fronty z rzutki, szachy i inne gry posłużą zaproszeniem do gier z gośćmi. Ciekawe nadzienie szafy i przyjaźń kanapy z komputerowo-biurko.

Na przykład, tutaj jest nawet nakładka z pierścieniem



Kolekcja VOX Young Users Baby – to meble dla niemowląt, zgodna z kolekcji Young Users, z jej pomocą można siostrę do starszego brata lub odwrotnie. To te same moduły, które w przyszłości będą bardziej żywe i odpowiednie do wieku okładziną.

Kolekcja Smart VOX oferuje meble-konstruktor, prowokujący dzieci na kreatywność i samodzielne dokonywanie swojego miejsca. Dzięki powierzchni i uniwersalnym mocowaniom maksymalnie wykorzystywane są pionowe (korepetycje fizyka kraków) powierzchnie do przechowywania drobiazgów i noclegów rysunków, fotografii i rękodzieła.

Montaż tej mebli – przygoda, w którym dziecko weźmie udział z przyjemnością. Pojemniki, puszki, żarówki, haczyki i wiele innych może być swobodnie i poruszać się tak, jak jest to bardziej wygodne dla dziecka tu i teraz.

Ponadto, można zmienić wysokość blatu, odległość (korepetycje matematyka kraków) między półkami w szafie i miejsce mocowania drzwi w miarę wzrostu dziecka

A tak wygląda wersja dla starszego ucznia lub studenta

Biurko dużej kreatywności i funkcjonalności , a także prawie nieskończenie wiele projektowych nakładki na fronty do wypowiedzi swojego “ja” i ozdoby

Kolekcja VOX Spot – to atmosfera przygody i wędrówki, kreatywności i zabawy, oryginalny otoczenie dla gier z przyjaciółmi i sposobem zrobić mały pokój przytulne i przestronne. Drewniana kształcie litery a, A łącznikowy u łóżka, biurka i komody pozwala zastanawiam których możecie następnie zmienić meble, powiesić przedmioty i wyniki kreatywności. Projekt tej mebli prowokuje i inspiruje do poszukiwania nowych sposobów wykorzystania i gry.

Większość mebli na kółkach, a to znaczy – wiele możliwości do zmian twórczego prośbę lub rozkaz okoliczności. Kolory mebli neutralny szary i biały, to doskonałe tło dla wyobraźni i szybko zmieniających się upodobań.

Tutaj jest wspaniałe łóżko na poddaszu, mieszcząca się w szatni i bardzo duży system przechowywania do aktywnego młodego człowieka od 4 do 18 lat

To samo łóżko na poddaszu, augmented łagodnym i toaletką dla młodej damy pozwoli stworzyć bardzo delikatny, buduar, a całkowicie pozostawiając boczne szafki pozwalają na małej powierzchni zmieścić imponującą garderobę szybko rozwijającej się osobowości.

Wózek łóżka staje się lub namiotem w środku dzikiego lasu

A toaletka i łóżko są przekształcane w salonie strefy wdzięku ruchy rączek dzieci

Oto ona, – dziecięca i młodzieżowa meble VOX, – przyjazna i twórcza, towarzysząca dzieci z dzieciństwa, młodości, dając pole do popisu dla wyobraźni i możliwości zagospodarowania. Aby kupić meble VOX w Jekaterynburgu w katalogu wybierz elementy w kolekcji lub z przeznaczeniem, zaznacz wszystkie niezbędne akcesoria, nie zapomnij, aby materac do łóżek dziecięcych i zamów dostawę. Daj przestrzeń swojej wyobraźni i chcesz zamieszkać w przedszkolu razem z dzieckiem.