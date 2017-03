V 21. storočí, keď takmer každá rodina má svoje vlastné autá, otázka na vysokej úrovni úrazov v cestnej dopravnej nehodovosti a bezpečnosť detí počas prepravy je mimoriadne dôležité. Ako najlepšie chrániť deti a aké druhy ochrany sa spoľahlivé?

Samozrejme, deti môžu a mali by byť vykonané len v špeciálne detské sedačky. Dnes, ich výber pochádza z veku a / alebo hmotnosť dieťaťa a je veľmi rozdielne, preto je potrebné pochopiť, podrobne, čo by ste mali platiť priority výberom autosedačky pre vaše dieťa.

Štatistiky ukazujú, že počet detí, ktoré zomrú v dôsledku nehody, viac než dvojnásobok počtu úmrtí dieťaťa chodcov a dieťa cyklistov. Zatiaľ čo 30% obetí nehôd sú malé deti, a bohužiaľ, 70% z nich zomrie.



Tiež sklamaním je fakt, že pri nehode deti zvyčajne získať oveľa horšie zranenia ako dospelý cestujúci v rovnakom aute. Je to prirodzené, pretože najzraniteľnejších v detskom tele, sú krčné stavce, ako deti chrbtice stále nie je dosť silná, a hlava je pomerne ťažké.

Ale, bohužiaľ, väčšina tragické je skutočnosť, že rodičia sa nemusíte starať sa o bezpečnosť svojich detí. Neochota minúť peniaze na kúpu autosedačky, príliš lenivý ho používať – ak chcete vytvoriť, opraviť, na upevnenie dieťaťa v to, neochota prinútiť dieťa, ak je zlá v aute seat – tieto faktory sú veľmi často príčinou neuspokojivé výsledky, ktoré by mohlo byť zabránené tým, že v prvom rade bezpečnosť.

Skúsme pochopiť, čo sa deje s dieťaťom, ktorý v čase nehody sa na lone dospelý cestujúci. Je dokázané, že hmotnosť tela, ktorá je vo vozidle zvyšuje v poradí proporcionálne za každých 10 kilometrov. Tak, dieťa, ktorého hmotnosť je 10 kg, rýchlosťou asi 100 km / h bude vážiť 100 libier. Aká je pravdepodobnosť, že je to, že dospelý sa môže držať za ruky 100 libier hmotnosti, ktorý zotrvačnosti, keď stojíme pred blbec vpred? Dieťa zrýchlené, ako balón, a bije na čelné sklo alebo na prednom paneli vozidla pri zaťažení 100 kg, bez ohľadu na sebe bezpečnostným pásom v čase dospelý alebo nie.

Rýchlosť vždy hrá dôležitú úlohu pri nehode. Napríklad, v kolízii vozidla a chodcov pri rýchlosti okolo 90 km / h človek je schopný lietať z priviazať topánky! Ak rýchlosť je zdanlivo iba 40 km / h, ovládač nie sebe môže zo svojho sedadla, lietať kolesa a so prebodol čelného skla, lietať na ceste. Ak nie je upevnený cestujúcich drží na kolenách a dieťa staršie ako 1 rok, potom v prípade havárie, bude to prvý hit späť na prednom sedadle, a to padne na desať násobok hmotnosti dospelého. To je, keď hmotnosti dospelého človeka je 70 kg, dieťa bude cítiť náklad 700 libier! Pre dieťa je telo tejto hmotnosti bude mať fatálne následky. Nemali by sme konzoly sami s ilúzie, aj keď v prípade nebezpečenstva budete mať čas reagovať a konať. Ako pravidlo, po okamih kolízie a absolútne zastavenie vozidla je nie viac ako 0,4 sekundy, a to nie je dosť, aby pochopili, čo sa stalo nešťastie. Tiež odporúčame: Zariadenia pre detskú izbu