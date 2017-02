Pentru prima dată a apărut, dieta minus 60 a făcut senzație. Un mare interes față de ea a fost cauzată de posibilitatea de a dispune de toate preferate de mâncare, lipsa de necesitate, de numărare de calorii și pierde in greutate. Desigur, eficiența unui astfel de program ar putea fi pusă la îndoială, cu toate acestea, ea a fost confirmată de către autorul său Ecaterina , care a reușit să scape de șaizeci de kilograme și menține elasticitatea pielii. Care este secretul dieta minus 60? Privind aprobarea Ecaterina – el constă în respectarea unor reguli.

Esența dieta minus 60

Pentru a apela un program propus , dieta nu este destul de corect – aceasta este mai mult sistemul. Decizia de a-l lipi, va trebui să modificați stilul de viață și obiceiurile alimentare. În acest caz, rezultate foarte rapide nu ar trebui să conteze. Dar cel puțin în greutate și nu va scădea mari ritmul, dar este bine înrădăcinată, și chiar dacă vă decideți să renunțe la dieta, rapid, din nou, nu se va întoarce.



Reguli de dieta minus 60 sunt extrem de simple. La 12 vă puteți permite orice în nutriție, este strict interzis doar ciocolata cu lapte. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să , dacă sunteți interesat în rezultatele bune, unele cadre totuși rămânem în valoare. După 12 sunt introduse anumite restricții. Dieta se bazează pe principiile de alimentare separată. Adică permisiunea de a consuma multe produse, dar nevoia lor de a combina în mod corespunzător, pentru mai multe detalii despre acest lucru va fi explicat mai târziu.

În ziua în total ar trebui să aibă trei mese, oameni care se trezesc devreme (la ora 8) se permite încă unul suplimentar un mic dejun ușor. Dacă senzația de foame este foarte mare, în Regulile de dieta minus 60 este permis să mănânce orice fel de permise de fructe sau de legume, iar ultima este de preferat. Există, de preferință în același timp. De la micul dejun să renunțe în nici un caz nu este primul principiu de dieta minus 60. Mic ingestia de alimente este una dintre componentele de succes de pierdere in greutate, deoarece anume el declanșează procesele metabolice. Cu atât mai mult că numai în timpul acesta, veți fi capabil de a te răsfăța preferată. Este permis consumul de miere și zahăr, cu toate acestea, numărul de dulce, treptat, se recomandă de a reduce și, ulterior, consumate la un nivel minim sau, în general, de la el să renunțe.

Masa de prânz ar trebui să aibă loc până la 14 ore, cina strict nu mai târziu de ora 18-00, o excepție poate fi un – te duci foarte târziu la culcare, de exemplu, de aproximativ trei nopți. Apoi, se permite un pic de a transfera cină, cu toate acestea, el nu uitãm nici pe ce condiții trebuie să aibă loc întotdeauna nu mai târziu de 20-00. Dacă în timpul alocat pentru a mânca, nu se va reuși, la seara de ingestia de alimente ar trebui să renunțe, și consumate se interzice orice produse, chiar și scăzut de grăsimi iaurt.

Dieta minus 60 – tabel de produse

Dacă cu o gamă de produse pentru micul dejun, de dificultăți, nici de la cine ar trebui să apară, pentru că în timpul acesta se poate mânca tot felul de lucruri, cu alte mese, lucrurile stau ceva mai complicat.

Recomandări pentru cina

De zi cu zi consumul de alimente exclude orice alimente prajite, cu excepția faptului că ocazional se admite o ușoară , dar numai în cazul în care produsele vor fi apoi sau la fiert. La 14-00 puteți permite destul de un pic (aproximativ o lingurita), maioneza, ulei vegetal și unt sau smantana, dar numai în cazul în care în meniu să nu alimente. Soluționează orice plante aromatice, usturoi, condimente, ierburi.

