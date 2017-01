Za druhé, podle mé hluboké přesvědčení pomáhat dítěti musí být pouze poté, co on odvedl určitou práci na jeho neznalost. V ideálním případě si student musí přijít k vám s abstraktní “nechápu”, ale s konkrétní otázkou podle toho, co přesně není jasné. Pokud je otázka jasně formulována, pak dát na něj odpověď, je schopen nejen milující máma nebo táta, kteří z celého srdce touží pomoci svému dítěti, ale také znepokojen paní učitelka (je to na pohled – když se váš školák dostane do toho materiálu, který jste ze školy již nepamatujete, nebo který sami ve škole neměli rádi, nebo nerozuměli).

Samozřejmě, prvňáčků se pochopit, co přesně není jasné, je velmi obtížné. Ale věřte mi, je mnohem jednodušší naučit žáka základní školy (když je vše v drtivé většině opravdu velmi snadné) do skutečné důvody svého nepochopení, než začít tento proces ve vyšších třídách, kdy je opravdu nepochopitelné se může stát absolutně všechno. Pomoci vyřadit je zřejmé z žáka základní školy mohou pult otázky: od banální, co přesně ti není jasné, nebo naopak, že na toto téma jsi si uvědomil, k diskusi o řadu modelových příkladů nebo cvičení obtížnosti a zaměření se na chvíli, kdy student začne ” klopýtnutí “při přechodu od jednoho příkladu k druhému. užitečné, někdy nabídnout ještě jednou znovu přečíst příslušný odstavec učebnice, je to možné, a ne jednou, možná i nahlas (pokud dítě je tak lépe vnímá), a / nebo sdělit, co přesně z učebnice je zřejmé, že způsobuje potíže. Obvykle se nejprve tato analýza bude trvat poměrně hodně času, ale postupně se dítě zvykne, že s cílem získat konkrétní radu nebo pomoc, je třeba přijít s konkrétním problémem, a ve výhledu je úspora času bude stále stejný.

No, a poslední – nikdy sedět nad dítětem, když ona dělá lekce, nepoužívejte ho, co dělat nejdříve a co potom (všechny děti jsou různé a někdo je lepší začít s komplexní, a někdo z lehkého), není čas na každou lekci. Dítě se musí samo naučit organizovat svůj čas. Nicméně, ujistěte se, že splnění domácího úkolu není proměnilo v téměř nepřetržitě postup. Procházka a odpočinek by neměla trpět lekcí, a to je, zábavu v podobě filmů nebo počítačových her by měly být k dispozici dítěti jen po splnění domácího úkolu. Je také užitečné zvyk dělat domácí úkoly, než v předvečer přednášky, a to v den, kdy ho položí. Tento zvyk se snadno vede k tradicím plné výstupní týdně (např. neděle), a pro mladší studenty i pro dva, nebo alespoň jeden a půl volna (pátek – děláme všechny lekce, sobota, neděle – odpočinek; druhou polovinu v pátek a sobotu klid, v neděli děláme hodinách, druhou polovinu v pátek a neděli klid, v sobotu se nám o výchově dítěte – poslední možnost je, podle mého názoru, nejvíce úspěšné, protože umožňuje relaxovat a před a po pracovní týden). A taková dovolená třeba i dětem a rodičům.

Doufám, že mé tipy budou užitečné a že vám alespoň trochu osvobodit rodiče od plnění domácích úkolů, a dětem dát důvěru ve své schopnosti, a, jako výsledek, ochotu učit se.

