Poprvé se objeví, strava minus 60 způsobil skutečný rozruch. Obrovský zájem o ni byl nazýván možnost mají všichni oblíbených jídel, nedostatek potřeby počítat kalorie a při tom hubnout. Samozřejmě, že účinnost takového programu by se dalo pochybovat, ale ona byla potvrzena jeho autorem Kateřiny , kterému se podařilo zbavit šedesát kilo a přitom zachovat pružnost pokožky. V čem je tajemství stravy minus 60? Podle listu Kateřiny – to spočívá v dodržování několika pravidel.

Podstatou stravy minus 60

Volat program, navrhované , strava není úplně v pořádku – je to spíše systém. Rozhodl se ji držet, budete muset změnit životní styl a stravovací návyky. Při tom na velmi rychlé výsledky očekávat za to nestojí. Ale alespoň váhu a nebude klesat velkým tempem, ale to je dobře zakořeněné, a i když se rozhodnete vzdát se stravy, se rychle opět vrátí.



Pravidla stravy minus 60 velmi jednoduché. Až 12 je možné si dovolit žádné svobody v jídle, je přísně zakázán pouze mléčná čokoláda. Ale to neznamená, že musíte , pokud máte zájem o dobré výsledky, některé rámce přesto stojí za to držet se. Po 12 jsou zavedeny určité limity. Jídelníček je postaven na zásadách kombinování potravin. To je povoleno konzumovat mnoho produktů, ale při tom je třeba správně kombinovat, více informací o tomto bude řečeno později.

V den, především by měla být tři jídla, lidem, kteří vstávat brzy (do 8 hodin) je povolen ještě jeden extra lehká snídaně. V případě, že pocit hladu je opravdu velmi velký, Pravidla stravy minus 60 občerstvení je povoleno jíst některý z povolených ovoce nebo zeleniny, a poslední je lepší. Je žádoucí, aby ve stejnou dobu. Od snídaně vzdát v žádném případě nemůže být – to je první princip stravy minus 60. Ranní příjem potravy je jednou ze složek úspěšného hubnutí, protože právě to spouští metabolické procesy. Tím více, že jen během něj budete moci dopřát své oblíbené pokrmy. Je povoleno konzumace medu a cukru, ale množství sladké doporučuje postupně snižovat, a následně konzumovat na minimum, nebo vůbec od něj upustit.

Oběd by měl konat do 14 hodin, večeře je přísně později 18-00, výjimkou může být jedna věc – jdete pozdě spát, například, asi tři noci. Pak je povoleno přenést večeři, ale on je bez ohledu na jaké okolnosti se musí konat vždy nejpozději do 20-00. Pokud se včas najíst se nezdaří, od večerní jídla by měly být odstraněny, přičemž je zakázáno konzumovat jakékoli potraviny, dokonce s nízkým obsahem tuku jogurt.

Dieta minus 60 – tabulka produktů

Pokud s výběrem jídel na snídani, obtíže ani u někoho nastat nemělo, protože při ní můžete jíst všechno, co chcete, pak s ostatními jídly, vše je poněkud složitější.

Doporučení na večeři

Denní příjem potravy vylučuje všechny smažené pokrmy, snad jen, že občas domácí snadná , ale jen v tom případě, pokud jsou potraviny pak budou nebo . 14-00 můžete dovolit trochu (asi lžičku), majonéza, rostlinný olej a máslo nebo zakysanou smetanou, ale pouze tehdy, pokud v menu chybí jídlo. Řeší jakékoliv kořeněné byliny, česnek, koření, bylinky.

