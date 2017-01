Manchester City, Pep Guardiola após fiasco de domingo 0: 4 Everton admitiu que a sua equipa joga agora no título Inglês liga. Técnico da Espanha, parece uma perda de dez pontos para os líderes Chelsea muito grande.

Guardiola no verão começou nas ilhas muito bem e a cidade ganhou os primeiros dez jogos oficiais, mas depois de seus alas começaram a sentir a respiração. O conjunto Manchester na Premier League perdeu quatro dos últimos oito jogos ea 21ª jornada em quinto lugar da tabela, que nem sequer começar na Liga dos Campeões.

"Sim, a nossa luta pelo título terminou dez pontos no início é muito. Em segundo lugar (Tottenham) é de três pontos à frente de nós. Temos de esperar para ver", disse ele numa conferência de imprensa Guardiola, que em Liverpool Estádio Goodison Park sofreu a maior derrota da liga sua carreira de treinador.

“As últimas três semanas ou um mês aos seus jogadores dizem, esqueça a mesa. Eles devem concentrar-se em qualquer outro jogo e não para pagar o máximo. Após a temporada e avaliar quais são as nossas realizações como um treinador de liderança e jogadores e então decidir “ele disse imbuir o ex-representante.

Enquanto futebolistas Cidade em duelo de domingo tinha a posse de 71 por cento, mas jogou fora suas chances. Inversamente jogadores Everton colocou quatro chutes a gol quatro gols. No minuto 34 abriu o placar Romelu Lukaku, logo após o intervalo e Kevin Mirallas aumentou goleiro Claudila Brava, em seguida, os jovens ainda superou Tom Davies e estreante Ademola Lookman.

“Eu vi-o, de modo que no primeiro semestre, que apresentou um desempenho extraordinário e criou muitas oportunidades. Mas o que aconteceu foi, o que é nesta época bastante comum. O adversário colocar o primeiro gol de mísseis e nós somos seus chances jogou. Após a mudança de lados Everton uma segunda chance para bater pela segunda vez. para os meus jogadores, foi horrível “, disse Guardiola.

Sua filosofia de jogo com grande Posse, no entanto, não pretende mudar. “Estou muito feliz em Manchester. É claro que, em vez ganhar do que perder, mas eu estou feliz aqui. O caminho que vamos tentar ir até o último dia, eu acho que é o melhor”, disse o ex-treinador do Barcelona e Bayern de Munique. “Em momentos difíceis, temos que ficar juntos. Temos uma semana para refletir sobre como vencer Tottenham”, acrescentou.