Zdá se, že ještě docela nedávno jste se setkal, byl váš první polibek, první procházky pod měsícem a zdálo se, že si spolu na vše připraveni a vše bude překonávat. A tady jste mladá rodina, která si myslí, že o štěstí stát se rodiči. Ale často se vaše naděje není splněna. Potřebuje silnou vytrvalost, hodně trpělivosti a snahy, aby se stali šťastnými rodiči.

Častěji první o dítěti přemýšlí žena. Je to jeho přirozený potřeba v mateřství. Žena k tomu připravuje již v dětství tím, že hraje s panenkami nebo kamarády na matky a dcery. A to i bez určité přípravy žena na bázi instinktů a pocitů je připravena růst dítěte. S muži stejné věci nejsou tak jednoduché. Některé nikdy nebudou připraveni na narození svého dítěte, jiní naopak – sami se snaží své manželky mít děti. Ale více často oni jsou něco, a ne proti, ale pravou radost z otcovství mohou zažít jen když jejich dítě bude dostatečně dospělý, aby si zahrát fotbal nebo napojit papeže čaj z hračky .



V každém případě je velká část zodpovědnosti spočívá na bedrech ženy, tak jako v životě muže se nestane větších změn, je to, jako dříve, bude každé ráno chodit do práce, komunikovat s kolegy a večer se vracet domů. To je důvod, žena bude muset radikálně změnit svůj životní styl. Plus ke všemu, psychické a fyzické změny spojené s těhotenstvím. Dítě přinese do vašeho života nejen radost, ale i úzkost, spánkové deprivace, pochybnosti. Kromě péče o postarala muset zapomenout starat se o svého manžela, a také sledovat sami. Nikomu se nebude líbit, pokud jeho žena bude chodit s hlavou a dítě oblečení. To je velmi těžká práce, kterou důvod, proč to pojmenovali dovolenou.

Je velmi důležité ženě připravit svého muže k blížícím se změnám, spojeným s příchodem dítěte. Je třeba vysvětlit, že budoucí změny v psychickém stavu ženy, o její nervozitě a . Muž by měl být připraven jít si zaběhat v noci nakupovat oblíbené jahodami nebo s okurkou. Třeba ho naučit, jak zacházet s rozmary jeho manželky jako na fenomén dočasné a potřebné. První ústupky není snadné, ale pro zdraví budoucích dětí – prostě musí. S příchodem dítěte je důležité, aby muž pomáhal starat se o něj. Bude jen dobře, pokud on sám vyměnit plenky, nebo spadnutí na procházku s batoletem, nebo si ho koupí v . Tak budou poznávat a učit se navzájem. A maminka v této době bude moci svou mysl a uvolnit, nebo dělat domácí .

Je připraven, zda vaše rodina k narození dítěte

Dostupnost příbuzných nebo přátel, ochotných sedět s dítětem velmi usnadní vám život. Manželé jen je nutné někdy zůstat sám a podpořit svou lásku k sobě navzájem. Každý ví, že muži , takže o nich prostě nelze zapomenout. Vzpomeňte si, jak jste se chovali k němu před příchodem dítěte a snažte se pokračovat ve stejném duchu. Nikdo slíbil, že to bude snadné, ale pro zachování manželství – je to nutné! Můžete vyhledat nejlepší mléka a mléčných směs, pokud bude taková potřeba.

