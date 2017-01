Stopniowo zyskuje optymalną formę mistrz Anglii – “Lester”, w piątej rundzie podopieczni Ranieri z dużym wynikiem pokonała “Burnley”. A najdroższy zakup w historii “lis” – Islam – zaowocował nagraniem w swoim debiucie gry na Mglisty Albion. Prawda, zatkane piłki w tym konkretnym przypadku nie są miarodajne. Być może u kogoś transport wzywał pytania, ale na razie to wygląda w składzie “Leicester” bardzo naturalnie. szybko znalazł porozumienie z , jeszcze lepiej (i to jest zrozumiałe) jego grę rozumie , a sam Islam nie wypada z tempa ataków swojej nowej drużyny, by w polu karnym więcej czystego klasy, niż Okazaki. może być piłkarzem, których tchnie nowe życie w ubiegłorocznych napędzie atomowym.

“…– – najlepszy strzelec “Leicester”, ale może zdobyć dwa razy więcej. On będzie pracować jak koń – podzielił się opinią na temat perspektyw napastnika Islamu w pierwszej połowie trener Sportingu Georges Jesus. …”

“W “Leicester” może zdobyć dwa razy więcej “. Jak potężny lis z pustyni wygrywa : Goal.com The Telegraph”, bbc.co.uk



Jak chłopiec, który w dzieciństwie uważał za szczęście złapać kilka ryb w morzu, zamienił się w snajpera stojącego trzydzieści milionów euro? Islam mógłbym długo mówić na ten problem, ale u niego jest mało prawdopodobne, będzie czas wolny do tego, bo w obozie mistrza Anglii trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować.

Ale oto dzień, który zmienił w jego karierze wszystko, powie bez wahania i bez problemów. To, piątek, dwudziestego szóstego maja 2012 roku, kiedy Islam rozegrał swój pierwszy mecz w barwach reprezentacji algierii przeciwko Nigerii. W tej grze nie strzelił, ale zrobił, co najważniejsze – zdobył zaufanie trenera reprezentacji jak sie dzis . I wkrótce potem występy już na nowym poziomie, w meczach z silniejszymi drużynami.

Rób swoje

“Rób, co możesz, z tym, co masz” – mówił kiedyś Frank Roosevelt. W przypadku , chodzi o to, żeby “robić bramki”. To jest to, na co jest kongurowana od samego początku swojej kariery, i to, co zawsze wychodziło mu. On strzelił, będąc amatorem w zespole rodzinnym mieście, a następnie kontynuował robić to w ramach “”, swojego pierwszego klubu. W 2009 roku “” kupił go za osiem tysięcy euro. Za cztery lata w zespole strzelił czterdzieści bramek. Marnie, jaki wynik, ale jednak otrzymał zaproszenie do reprezentacji.

“Ma kwadratowe nogi”, – krytyki na ucho , ale bośniacki trener nie zwracał uwagi na to. I właściwie robiłem tydzień po debiutanckim meczu w reprezentacji i strzelił swoją pierwszą bramkę, uderzając w bramę Rwandy. A potem bramki posypały się jak z rogu obfitości – Mali, Gambia (dwukrotnie), Burkina Faso i reprezentacja Algierii dotarła na mistrzostwa świata w Brazylii.

Samorodek

Mistrzostwa świata – wielka szansa, aby powiedzieć o sobie. W Brazylii błyszczały wielu graczy – i Islam był w ich liczbie. Algierczycy na tym turnieju zasmucili reprezentacji Rosji, a bramkę strzelił właśnie . Wsławił się on w meczu z , a w 1/8 finału bracia dali prawdziwy walki niemcom, którzy później zostali mistrzami świata. W sumie Islam ma bardzo dobrą prasę, i w końcu go zauważył skauci europejskiego klubu. Ale lizbońskiego “Sporting” okazał się przenikliwy – “lwy” kupił go za zaledwie 300 tysięcy euro za rok do MISTRZOSTW świata. A portugalskie kluby, jak wiadomo, potrafią obsługiwać talenty w prawdziwe bryłki. Ale na początku był przygotowany rolę zmieniacza Freddie Montero.

Wiecej znajdziesz tutaj: www.xbuk.info