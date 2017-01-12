Portugal – Andorra

January 12, 2017   Russian soccer

Bet365 mobilКогда этим летом, сборная Португалии доминировали на чемпионате Европы во Франции, это, конечно, можно было бы считать неожиданностью. Команда вокруг Роналду была до начала мероприятия, классифицированных в круг главных фаворитов на победу, есть еще внутренний верил Франции и Германии традиционно сильный турнир. Тем не менее, Selecao удалось из Парижа после победы над внутренним общей сложности в оплате за сверхурочную работу за победителя трофей чемпионата.

Боевые действия в участии еще одно важное предприятие, но подопечные Фернандо Сантос не вошел совсем хорошо. В рамках открытия матчей квалификации группы B на чемпионате мира в матче они должны были сделать без его самой большой Sportingbet звездой Роналдо, а затем только как зритель должен был принять во внимание поражение своей команды 0: 2 в Базеле, Швейцария. Цель позаботилась о эмболии и Мехмеда и держал чистый лист традиционно надежный Менхенгладбах вратарь Sommer.

Другой колеблясь против четких групп аутсайдеров из Андорры будет для сборной Португалии уже твердый смущения. У него был гораздо более реалистичный шанс пунктов месяц назад у себя дома в Латвии, но цель в начале второй половины, это галстук подготовленный Sabala.

Сантос может наслаждаться тем, что Криштиану Роналду уже доступен на матч, а вместе с Куарежма и другими атакующими звездами, безусловно, будет огромной угрозой для оборонительных хозяев. Опасаясь, однако, Андорра не имеет Naniho. Атакующий игрок Валенсии имеет проблемы с мышечными травмами и домашней игрой в пятницу, безусловно, ускользает – его старт против Фарер три дня позже, то знак вопроса.

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