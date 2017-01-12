Венгрия имеет еще один шанс, чтобы преодолеть проклятие и победить швейцарцев. То, что они не смогли долго, и теперь настал решающий поединок. Их противник имеет большую форму, но который оказался только первый матч.

Швейцарские фанаты простят, но никогда эта федерация восьми миллионов человек на футбольном поле, а не одной из сверхдержав. Страны, из которых приходит бывший теннисный номер один Роджер Федерер, зачатие поздние легенды футбола с такой регулярностью и, конечно же, как и любой ставки другой стране, никогда не принадлежал к лучшим из лучших. В последнее время кажется, что она не самые лучшие времена. представительство Швейцарии постепенно озадачивает.

То, что она смогла иметь евро во Франции, он был в состоянии продвинуться из группы, которая uhrála пример рисовать с домашней командой, полное звезд. В своих восьми финала, хотя он ввел в Польше, но это был успех. Но мало кто, наверное, ожидали, что скоро придет еще больший успех. Большинство игроков смотрели на финал и радостный праздник португальского телевидения. Это не займет много времени, и это был тот же игроки, которые в прошлом чемпион Европы подготовили горькое разочарование.

Возвращаясь к реальности португальски смущен, потому что швейцарцы дома с португальцами рекомендуется держать чистый лист и забил еще два мяча. Ни сильные португальские образований не не удалось защитить стрелков Breela эмболии с Адмира Mehmedim, которые ставки на спорт самоутверждались каждый раз в первые 30 минут матча! И хотя многие португальцы пытались забить по крайней мере, контактные ворота, защитники хозяев поля просто не позволяли.

Теперь они принадлежат им первое место в группе В благодаря лучший результат, что они могли бы еще улучшить. Они идут, потому что почва в Венгрии, с которыми они имеют очень хороший опыт. Когда венгры позапрошлом поклонился, все от читателей на EF может быть, даже не живой. Это был 1981 год, и венгры явно выиграл у себя дома 3: 0th С тех пор много воды и по сей день швейцарской победы. В течение последних четырех матчей, два очка разделены, два раза они выиграли швейцарцы.

Венгры пришли на Евро эквидистанте, но вступление в отборочных борьбы они тоже не удалось. В первом матче группового этапа только вничью с Фарерских островов, который был почти национальной трагедией. Особенно на наступательные венгры потерпели неудачу. Такой подход, вероятно, спортивные ставки придет против Швейцарии венгерский представление очень дорого, делая себе знать игроков.

Творческий полузащитник Золтан Гера на пресс-конференции, среди прочего, сказал: “Если бы мы играли против Швейцарии, как Евро или в последней игре, я думаю, что мы получили много голов Мы начали не делать плохого, и мы ничего не делали база Наши противники очень сильны и опытная команда,.. который имеет игроков из элитных клубов. Они играют очень быструю комбинацию футбол, который мог бы дать нам неприятности. нам нужно сосредоточиться постоянно и не борется до конца. решает также индивидуальной готовности, “говорит ветеран.

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