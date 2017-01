No dia do aniversário de 20 anos de Wenger no cargo de treinador do Arsenal Yuri relembra os principais marcos na carreira do francês, o nascimento de um novo “gunners” e fases do ciclo de vida do clube .

Arsene Wenger – o mais vitorioso treinador da história do clube (mais de 57% dos jogos), sem contar aqueles que liderou a equipe de um pequeno número de partidas em função de cumprimento das obrigações principais treinadores.



Arsene Wenger – a lenda “gunners”.

Muitos de vocês se lembram quem presidiu o clube até a chegada de um francês? Bruce passou apenas uma temporada e de repente foi demitido antes do início de um novo campeonato. Eles nunca foram vistos em ser viciado em freqüentes mudanças de treinadores: a essa altura, a partir de 1958, não considerando o cumprimento das obrigações, principais formadores foi de apenas seis, que trabalharam, respectivamente, quatro, quatro, dez, sete, três e nove anos de idade. E de repente apontam para a porta após uma temporada.

Na imprensa mais frequentemente, surgem os nomes de Terry e Johan , cada um dos quais os fãs estavam dispostos a aceitar de braços abertos. Também é mencionado que o francês a partir de japonês “Nagoya Grampus”. No final a escolha recaiu sobre o menos glamouroso nome nesta lista. Em resultado, a decisão determinou o destino do clube para as próximas décadas.

Praticamente ao mesmo tempo com um novo treinador no comando vieram ainda dois franceses. Foram Rémi Garde e Patrick Vieira. Fãs gostam de grandes nomes, e em Highbury, mudaram-se os dois obscura “”. Parecia o pensamento de Wenger e permaneceu em japonês . Ian Wright, que não encontrou uma linguagem comum com o anterior treinador, descreveu o Patrick, quando perguntaram… grande. Vieira fez a sua estreia pelo Arsenal contra o “Sheffield”, e logo após sair em substituição, ficou claro que esse cara vai definir o jogo da equipe. Através dos anos o clube se juntaram Nicolas Anelka e Marc Overmars, graças aos “gunners” de forma rápida, alta velocidade de futebol. Assim nasceu um novo Arsenal. Em tempos anteriores, os londrinos muitas vezes jogou muito conservadora, mas quando tudo mudou: em vez de aborrecidas 1 a 0, parecia que as contas de alguns jogos foram emprestados de outros esportes, como hóquei ou ténis de mesa.

No entanto, as mudanças ocorreram não apenas no campo, mas também fora dele: Wenger proibiu aos seus jogadores, comer chocolate e, desde então, no menu de jogadores para o treinamento de base, em vez de barras apareceram brócolis. Também Arsene veio e pela disciplina: a partir de agora seus sims já não era mais possível encontrar no pub do estádio imediatamente após o jogo. Foi um rígido abordagem correta? Apenas um fato – após 18 meses de destino, ele ganhou seu primeiro take.

Em geral, os últimos 20 anos pode ser dividido genericamente em três fases. A primeira limitar o quadro de dez anos – o tempo gasto no Highbury. O clube teve um enorme sucesso: três títulos de APL, quatro taças de Inglaterra, a saída da final da Taça UEFA e da Liga dos campeões, que há muito tempo a germinar. E mais cinco segundos lugares no campeonato. A única decepção é que em 2002-2004 que a equipe pudesse fazer mais. Foi a época perfeita: “gunners”, foram os primeiros e continuam a ser os únicos que ganhou, ÁSIA, sem uma única derrota. Mas de mãos dadas com ele vai a derrota do Chelsea na fase de quartas de final do principal torneio do clube do Velho mundo. Incondicionalmente o melhor time da Europa pode muito bem ter para conquistar o troféu, afinal, em frente tem um “Arsenal” seria a “Mônaco” e “Porto”.

