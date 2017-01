Højden af det kolde efterår i landet – den bedste tid til at gå til et fodboldstadion. Onsdag, to timer om dagen på hverdage – chefen beordrede ham til at få fri fra arbejde. Indgang til kampen “Dynamo” med “Rostov” på grund af den tidlige start af mødet fremsatte gratis: RFU har taget sig af straks om fremmøde og sikkerhed, som nabolaget, ved stadion “Rodina” lokale “Khimki” accepteret kapital “lokomotivet”. Gratis listen til kampen mod lederne af den FNL deltagere i Champions League ikke kunne tiltrække de vigtigste af den russiske oligark sports-journalistik – så jeg har noget mankunianskih Derby ikke fodre med det, bare give vores fodbold en smule mere, men stadig umotiveret. Og chefer er for længst forbi, og chill off.



“…Når Dynamo spiller, og du kan springe arbejde – et motiverende citat Alexander Sapeta let at forestille sig, ved indgangen til beskæftigelse center….”

Naturligvis, dagen og tidspunktet for Unibet (Sportsspil) begivenheden Cup-kamp mange fans ikke er tilfredse, så stien til “Arena Khimki” var indrettet med en særlig tak til de RFU.

“Hvem er denne blond knægt? Hvad med børnene Bet365 (Se mere om Bet365) i gul hvirvlende omkring onkel Rykov?” – mange spørgsmål fra Dynamo fans om den usædvanlige sammensætning af “Rostov” har kun bekræftet det faktum, at den Sydlige del er ankommet til Moskva for et certifikat fritagelse fra at spille i den russiske Cup. Mere eller mindre velkendt i gæsten holdet var Sayid, hellig Birma og Central forsvarsspiller Papa Gueye.

Jeg var nødt til at tage hans plads på podiet, som “Dynamo” har fået ret til at udføre et hjørne, og Rykov på 5 th minutter, åbnede scoringen efter rabatter Fået. 13 minutter senere Papa Gueye fik store og runde: Katrich feje ind i straffesparksfeltet, og den Senegalesiske sendt en anden transmission ind i sit eget net. Under slutningen af den første halvdel Dynamo Markelov lavet et langskud ind i øverste højre hjørne spektakulært underklasse Rostov unge. På 3-0, den anden halvdel forvandlet til et ensrettet formalitet.

I pausen til en warm-up Dynamo kom Pavel Pogrebnyak. Umiddelbart intensiveret podiet humor, den tidligere frem af russiske landshold blev overvældet af en tsunami af fan vittigheder, og denne bølge havde beroliget lidt ned når den er varm op Pogrebnyak begyndte personligt Yury Kovtun Betfair (læs mere). C legende noget at spøge med.

Fænomenet Paul ‘ s provokerende at offentligheden har ændret opfattelsen af spillet, men ikke afspejles på resultattavlen. Som det er status for den spiller, efterfulgt af c særlig opmærksomhed fans, hans verbale modhager blev drevet af personlige fans, det Verkhoturov regelmæssigt anvendt med fuldskab scoring bønner.

“…Ville De også fået. Jeg tror, at hans mål, der vil komme, – Vladimir Rykov helt ædru, men taler om noget utroligt. …”

På banen Paulus sagde til de fans lidt mindre end ingenting: et par gange for en halv, svingede hovedet af en bold, og resten af partnere, hvis ikke andet er bemærket hans sjældne manøvrer. Ubesvarede marLED frem og forbi den fjerde scoring angreb til sit hold i ekstra tid Temnikov forurenet stejl væg med Panchenko, og så det nederste skud uden chancer for målmanden “Rostov” Medvedev.