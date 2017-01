“Uafgjort noget online”, – jeg skrev i VC, en af mine venner, der understøtter “Spartak”. “Set bedre ud, selv at vinde nok,” parallel sætning ankommer fra forstyrret følgesvend. I en stak dialoger og efter kampen-beskeder, jeg har fundet om ordet på den retfærdighed af nederlaget i den rød-og-hvid. Hvad der i St. Petersborg i går spillede byens hold – beslutter, at du virkelig som noget for dig selv, er en sjov diskussion, ikke mere. På toppen af alle begivenheder i den vigtigste kamp i den 9. runde af den tjekkiske Republik personligt, jeg kan se det endelige resultat: 4:2 til fordel for Zenit. Mental og hypotetiske samtaler om de resultater, der forlader en tanke om retten er beriget med den fantasi af mennesker. Lad os nu tale om de mennesker fattige.



Hele fodbold Runet efter mødet i St. Petersborg og råbte i kor: "Spartak" har sagsøgt dommeren Sergej Ivanov "plantet" rød-og-hvid på fløjte." Det er, hvor Ivan den grusomme var placeret forkert på den tæller, og dommeren stramt trukket på din enhed helvede spillere fra Moskva. "Dræbt spillet, kvalt kapital – næsten druknede i Neva, som nogle uhyggelige fjerne forsvarsløse killinger", – han syg, Sergej Ivanov, at hvis du læser den enstemmige kommentarer af journalister og mange tilskuere til kampen. I aftalen med udtalelse fra det offentlige og spillerne for gæsten holdet, og Direktøren rød-hvide Sergey Rodionov, og tryk på service af "Spartacus". Kun Massimo Carrera diplomatisk indrømmede, at de tjenestegørende i vores ustabil verden er dobbelt.

Midtbanespilleren Popov gennem korrespondenter gav dommeren et oprigtigt ønske: "Lad ham huske på: Gud ser alt." Yvelines beklaget, at selv med højden af skyer var synlig hundrede procent, fejl på criscito (allerede havde et gult kort) på Promes – en klar overtrædelse af de regler, som de score på 3:2 ikke er opmærksomme på hver side af dommeren, som stod ved siden af deltagere af den episode, eller den største dommer i fodbold skæbner. Efter at "Zenith" havde et modangreb den indsats, Kokorin fik ret på straffespark, og Juliano punkt var lukkede, er en fodbold skændsel.

“…Jeg vil kun sige to ord: Fremragende dommer. De bedste i Premier League, de aktioner, af dommerne Quincy promes har oplevet sarkasme af turen. …”

De siger, at før spillet dommerstandens RFU Valentin Ivanov noget om, og havde en hyggelig samtale med lederne af “Zenit”. Tilfældigt? Hvad er det – alle tegn Antispasticescoe Sammensværgelse, der længe havde skrevet sjov artikel, og informative bøger. Sammensværgelse med et stort bogstav, fordi det har en særlig plads i historien og hjerter af fans af “Spartacus” – de er overalt øjne, ører, fanget på fodboldbanen, og uden nogen som helst nye oplysninger. Kun dommeren Ivanov og hans kolleger i en pose for beviser i massevis er usandsynligt, at passe. Hvad skal du gøre nu? Er det mig, eller er også en del af sammensværgelsen?

“…Hele landet, så er det at dømme. Jeg har mange alvorlige folk efter kampen skrev, at jeg spekulerer på, hvordan vi scorede to mål med dette at dømme. Jeg skammer mig over en championship – Denis Glushakov hele kampen var højt i rædsel fra arbejde Ivanova, og efter kampen kunne ikke skjule kritik.