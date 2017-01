Človek, ktorý vyrástol v takýchto podmienkach môže zostať nerozhodný pre život, a presunúť zodpovednosť na iných, jednoducho zo strachu, že bude opäť niečo zle. On mohol vidieť, hnevu a nedôvery na všetkých ľudí všetkých čase stresu stave, neustáleho očakávania a kritika. Môže to urobiť svoju prácu a namiesto toho, aby sa teší život, všetok čas pri pohľade na schválenie od ľudí, aby sa vyhli kritike. Samozrejme, nič z toho, čo self-lásku, dokonca vylúčené. A je to veľmi dôležité! Na túto tému na stránke “Solárne ruky” má dobrý článok. Tu je: “Ako sa milovať sami seba? Odmena sami častejšie!”)



Je pravdepodobné, že takýto človek sa cez to, že strach a začnite sa Vyjadrovať všade tam, kde je to potrebné a nie je potrebné, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bude sprevádzaný hádky s rodičmi, drastické revolúcie v živote štýl, správanie, spôsob obliekania, až opustiť dom (často sa nám zdá, že v novom mieste, ak sa začať nový život oveľa jednoduchšie).

Ale bude vôbec opustiť tento štát? Ak sa chcete vrátiť do rovnováhy? A keď to všetko skončí bezpečne, koľko to bude stáť nervy rade na seba a na celé prostredie?

Nie je to jednoduchšie pozrieť sa na širšie otázky, a čo je najdôležitejšie, ich možné príčiny a dôsledky? Samozrejme, vždy veľa robiť a málo času. Samozrejme, všetky, ak chcete poskytnúť, je nemožné. Ale stále…?

Je najbližší, mama a otec, len žiadny spôsob, ako vybudovať dieťa dôverovať? Naučte sa, ako sa zapojiť do dialógu? (“ste príliš mladý, aby dôvodu”, “mama má vždy pravdu” a “to je dosť!” dialóg nebude stačiť).

Pokúsiť sa pochopiť motívy "zlé" alebo "divné" správanie? Hľadať skutočné príčiny čin alebo zlyhanie, namiesto naháňa pozitívny výsledok za každú cenu v neviditeľný súťaže s ich ambície alebo iných rodičov?

Možno potom menej detí bude písať na stránkach zo série “Otázka, psychológ,” hrozný príspevky, ako napríklad: “nechcem nič!” “každý nenávidí mňa…”, “neviem, ako žiť a prečo?” “nikto nechápe mňa a miluje ma…”?

Napísal som tu veľa nepríjemné, niekde prehnané a zveličené. Som umožniť sám poslať “sun stránke” ako to, že non-solárny článok v nádeji, že to bude zverejnené, pričom aspoň jeden z nepochopený a odcudzení malý muž bude menej.