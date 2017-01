Člověk, který vyrůstal v takových podmínkách, může zůstat nerozhodný na celý život, a celou dobu posunout zodpovědnost na ostatní, jen ze strachu, že by se znovu něco bude špatně. U něj může objevit zahořklost a nedůvěra ke všem lidem, celou dobu napjatý stav, v nepřetržitém očekávání kritiky. On může vypořádat se svým dílem, místo toho užívat si života, všechny čas podívat se na schválení od okolní lidi, aby se zabránilo kritiku. Samozřejmě, ani o jaký druh lásky k sobě i zde řeč nejde. A opravdu je to tak důležité! Na toto téma na webu “Solární ruce” tam je dobrý článek. Tady to je: “Jak se milovat sami sebe? Chvála sami častěji!”)



Je pravděpodobné, že takový člověk v sobě pocit strachu a začne tvrdit o sobě všude, kde je potřeba a není nutné, ale je pravděpodobné, že je bude doprovázet s rodiči, ústředním tématem převratu v životě, stylu, chování, způsobu oblékání, až do odchodu z domova (často se nám zdá, že na novém místě začít nový život mnohem jednodušší).

Ale , zda se z tohoto stavu? Vrátí se k rovnováze? A když vše skončí šťastně, kolik to bude stát nervů a sil a především jemu, stejně jako celé okolí?

Není to snazší širší pohled na problémy, a co je nejdůležitější, jejich možné příčiny a důsledky? Samozřejmě, je to vždy hodně práce a málo času. Samo sebou, všechno předvídat nelze. Ale přesto…?

Copak nejbližších, u maminky a tatínka, tak to není schopné vybudovat s dítětem vztah důvěry? Naučit se vést dialog? ("malý ještě k rozumu", "maminka má vždy pravdu" a "vše, dost!" za dialog nebude stačit).

Pokusit se pochopit motivy “špatného” nebo “podivné” chování? Hledat skutečné příčiny urážky nebo selhání, namísto toho, aby honit pozitivním výsledkem za každou cenu, soutěži se svými ambicemi nebo jinými rodiči?

Může, pak méně mládež bude psát na stránkách z řady “Otázka psychologem” hororové příběhy, jako: “nechci nic!”, “mě všichni nenávidí…”, “nevím, jak dál žít a proč?”, “mě nikdo nerozumí a nemá rád…”?

Jsem zde napsal mnoho nepříjemných, někde a barvy. Dovoluji si poslat zpět na “Slunečné místo” takové to článek v naději, že ji zveřejní, a alespoň jeden nepochopený a odcizeným muž bude menší.