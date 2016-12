Gogh romaani on noin kovat ajat red-green club.

Radikaaleja muutoksia johdon rautatieläisten kesällä 2016, innoittamana suuria toiveita punainen-vihreä sydämet faneja Moskovan joukkue. Kuitenkin, ajan myötä tämä optimismia alkoi katoavat, mikä vapauttaa tilaa jo tuttu surua ja epätoivoa. Seitsemän pistettä, kun kahdeksan kierrosta on enimmäismäärä, nykyisten “Veturi”. Millä on kytketty niin vakuuttavia, ja jossain määrin järkyttävä väli-tulos?



Kenellekään ei ole salaisuus, että entinen Presidentti Lokomotiv Olga Smorodskaya – koko loman kunniatohtorin kanta oli ei-toivotuksi henkilöksi useimmat fanit club. Yli 6 vuotta työtä, Olga onnistui ottamaan useita kiistanalaisia ja aina ei ole selvää jalkapallo julkisia päätöksiä, joka myöhemmin johti vakaviin ongelmiin, joista jotkut pysyvät painamalla tätä päivää.

Hyvin merkittävää on se, että aikana hänen hallituskautensa “Veturi”, valmentaja vieraili 7 henkilöt, mukaan lukien: Juri Krasnozhan, Vladimir Maminov (vt.), Jose Couceiro, Slaven Bilic, Leonid Kuchuk, Miodrag Bozovic ja Igor Cherevchenko. Vaikka voit (sponsoroi kasino ja vedonlyönti Expekt [arvostelu yritys]) mennä pidemmälle jalkapallo hallinta ja avaa vain primitiivinen oppikirja, henkilöstöhallinto, se tulee selväksi, että ex-Presidentti “Loko” on johtanut hyvin kyseenalaista. Ei joukkue, ei organisaatio saavuttaa tavoitteensa, ja tavoitteiden saavuttamiseksi (sponsoroi kasino ja vedonlyönti ComeOn [Katso lisää ComeOn]) jatkuvasti muutoksia ja häiriöitä henkilöstön näkökulma.

Kahdeksan otteluita Premier League, vuodeosastoilla Yurii Semin on kärsinyt maalivahdit kilpailijat vain viisi kertaa. On syytä huomata, että kolme maalia olivat teki maalin rangaistuspilkulta ja yksi SC skuletic lähetti pallon net piirtämisen jälkeen standardin säännöksiä. Ainoa tavoite peli tällä kaudella kun otetaan huomioon Alexander Samedova, joka voisi vielä hyödyntää virheen puolustus “Krasnodar”.

Tällainen pettymys tilastot selvästi viittaa yksi yksinkertainen asia: nykyinen valikoima pelaajat hyökkäävä linja (sponsoroi kasino ja vedonlyönti MrGreen [tällä sivulla]) ei ole täysin selviytymään vastuunsa. Viime vuosina, “Lokomotiv” on jo opettanut jalkapallo fanit puute tavoite-pisteytys extravaganzas oman suorituskyvyn, mutta tällä kaudella, ylitti itsensä. Tällainen laatu hyökkää pelit ja tällainen suorituskykyä fanit “rautatieläisten” se on aika lopettaa pelata vitsi viime aikoina taka ensimmäinen jako Moskovan “Dynamo”, koska tausta regressio tällä hetkellä on.