Uważa się, że kobiety rodzicielstwo stosowany jest znacznie łatwiejsze, bo u nich instynkt macierzyński we krwi. Oczywiście, że kobiecie łatwiej jest się pogodzić z myślą o tym, że została matką, choćby dlatego, że w ciągu dziewięciu miesięcy czuje dziecko, widzi, jak rośnie, chcąc nie chcąc, zaczyna czuć się jak prawdziwa matka. A oto mężczyźni mają trudniej.

Oczywiście, są szczere cieszą się dwa paski na teście, który im demonstrują je kobiety, ale w tym momencie oni zupełnie nie rozumieją tego, że wkrótce zostaną ojcami. Są one w żaden sposób nie łączą te dwa paski z prawdziwym dzieckiem. Dlatego kobiety bardzo często są obrażeni na mężczyzn, uznając, że są one zbyt nieodpowiedzialne odnoszą się do macierzyństwa lub w ogóle nie chcą dziecka. Ale niechęć nie wynika z braku chęci, więc obrażać i kłócić się nie warto, po prostu trzeba jak najczęściej mówić o dziecku, nawet gdy znajduje się on w łonie matki. Ważne jest, aby wziąć swojego mężczyznę na usg, aby wiedział, jak wygląda jego dziecko, jak on się rozwija.



Nawet po tym, jak urodziło się dziecko, mężczyzna do niego zupełnie inne podejście niż u kobiety. Oczywiście, ojciec kocha dziecko, ale ta miłość jest inna, dopóki dziecko jest małe, nie wie, jak się do niego niedostępna, bo odrzut od tego małego nie, dlatego ojcowie często mało czasu spędzają z dzieckiem w pierwszym roku życia dziecka, bo oni po prostu nie rozumieją, co można z nim robić.

Jeśli na siłę zostawić ojca z dzieckiem, które sprawiają, że wiele kobiet, zacznie panikować, a to pogorszyć związek małżeński i nie doprowadzi do niczego dobrego, więc trzeba zachowywać się mądrze, i powoli przyciągać swojego męża koncerny o dziecku, przy czym należy to zrobić od samego urodzenia. Niech ojciec bierze udział w procesie kąpieli dziecka lub umawia się z nim, może on wykonywać najprostsze rzeczy, na przykład, może kupić pieluchy, i to również będzie zbliżać go z własnym dzieckiem. Nie musisz być zły na człowieka, jeśli on nie będzie w stanie prawidłowo zmienić pieluchę, bo inaczej nie da się wykonywać tego rodzaju zadania. Przeciwnie, powinien pomóc i oczywiście pochwalić. Im więcej człowiek będzie spędzać czas z dzieckiem, tym szybciej poczuje się prawdziwym ojcem.

Ogromną rolę w rodzicielstwie grają związek małżeński. Kiedy mama i tata ciągle się kłócą między sobą, krzyczą na siebie, a priori nie mogą być dobrymi rodzicami, bo relacje w rodzinie zawsze będą napięte, a dziecko naturalnie to czuje.

Mimo, że centrum wszechświata staje się dziecko, rodzice nie powinni zapomnieć o sobie nawzajem, że to pomoże im budować harmonijne relacje, mniej powodów będzie do kłótni i nerwów, a kiedy cała rodzina jest w spokojnej okolicy, w niej wszystko układa się w jak najlepszy sposób.

