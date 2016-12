Je všeobecně známo, že ženy rodičovství je dána mnohem jednodušší, protože mají mateřský instinkt v krvi. Samozřejmě, žena je jednodušší zvyknout si na myšlenku, že se stala matkou, i kdyby jen proto, že v průběhu devíti měsíců se cítí své dítě, vidí, jak roste, chtě-nechtě začne cítit opravdovou mámou. A to mužům připadá těžší.

Samozřejmě, že se upřímně radují dvou na testu, který jim ukazují jejich ženy, ale v tomto okamžiku oni naprosto nechápou, že brzy budou . Nijak spojovat tyto dvě lišty s reálným batoletem. Proto ženy velmi často cítí uražen na muže, za předpokladu, že jsou příliš nezodpovědné patří k nebo vůbec nechtějí dítě. Ale neochota je žádným způsobem spojena s nedostatkem touhy, tak nesnášet a nadávat za to nestojí, stačí, jak je to možné mluvit o dítěti, i když je v děloze. Je důležité vzít svého muže na ultrazvuk, aby pochopil, jak vypadá jeho dítě, jak se vyvíjí.



Dokonce i poté, co se dítě narodilo, u mužů k němu zcela jiný přístup, než u ženy. Samozřejmě, že otec miluje dítě, ale tato láska je jiná, dokud je dítě malé, on neví, jak k němu přistupovat, protože návratnost tohoto malého ne, to je důvod, proč otcové často málo času tráví s dítětem v prvním roce života batole, protože oni prostě nechápou, je možné s ním cvičit.

Pokud násilně opustit otce s dítětem, že dělají mnoho žen začne panikařit, a to bude zhoršovat manželské vztahy a nepovede k ničemu dobrému, proto je třeba se chovat správně, a pomalu přitahovat svého manžela k obavám o dítě, a to třeba hned od narození. Ať se otec podílí na procesu koupání dítě, nebo chůzi s ním, on může dělat ty jednoduché věci, například, může koupit plenky, a to bude také čerpat dohromady s jeho vlastním dítětem. Není třeba se zlobit na muže, pokud on není schopen správně vyměnit plenky, jinak to vůbec odmítne plnit podobného druhu zakázky. Naopak, je mu třeba pomoci, a, samozřejmě, chválit. Čím více se muž bude trávit čas s dítětem, tím rychleji se cítí jako skutečný otec.

Obrovskou roli v hrají manželský vztah. Když se máma a táta jsou neustále hádat mezi sebou, křičí na sebe, jsou a priori nemohou být dobrými rodiči, protože vztahy v rodině budou vždy napjaté, a dítě je přirozeně, je to pocit.

I přes to, že středem vesmíru se stává dítě, by rodiče neměli zapomínat a o sobě navzájem, to jim pomůže budovat harmonický vztah, méně důvodů bude pro hádek a nervů, a když se celá rodina bydlí v klidném prostředí, vše v ní je složen tím nejlepším způsobem.

