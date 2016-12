To je za to, že ženy sú uvedené rodičovstva oveľa jednoduchšie, pretože majú matiek inštinkt v krvi. Samozrejme, žena je jednoduchšie zvyknúť na myšlienku, že ona sa stala matkou, hoci, pretože za deväť mesiacov cíti vaše dieťa vidí, ako vyrastá, Chtiac-nechtiac, začne sa cítiť ako skutočný mama. Ale muži majú zložitejšie.

Samozrejme, že sa úprimne tešili z dvoch pruhov na test ukazujú ich ženy, ale v tomto bode sú absolútne nechápem, čo sa čoskoro budú oteckov. Nemali spojiť tieto dva riadky, skutočné dieťa. Preto, ženy často vadí mužov, veriť, že sú príliš nezodpovedné byť rodič, alebo nechcú dieťa. Ale neochota nemá nič spoločné s nedostatkom túžbu, tak sa urazil a prisahám, nie je stojí za to, stačí tak často, ako je to možné hovoriť o dieťa, aj keď je ešte v maternici. Je dôležité, aby si človek na ultrazvuk, tak vedel, ako sa pozrieť na svoje dieťa, ako sa vyvíja.



Aj po narodení dieťaťa, človek, mal ho úplne iný postoj, než ženy. Samozrejme, že otec miluje dieťa, ale táto láska je iná, zatiaľ čo dieťa je malé, nevie, ako sa mu priblížiť, pretože vplyv z tohto malého paušálnych tam, čo je dôvod, prečo otcovia často trávia málo času s dieťaťom v prvom roku život dieťaťa, pretože oni jednoducho nevedia, čo je možné robiť s ním.

Ak nútení opustiť otca a dieťaťa, ktoré robia ženy, začne panikáriť, a to zhorší manželský vzťah a nepovedie k ničomu dobrému, takže budete musieť správať slušne, a pomaly priťahovať váš manžel na starostlivosť o dieťa, a to musí byť vykonané od narodenia. Môže otec zapojiť do procesu kúpanie dieťa alebo chôdza s ním, on môže vykonávať najjednoduchšie veci, napríklad, môžete kúpiť plienky a to tiež bude spájať to s Čad. Nie je potrebné sa zbláznil sa na človeka, ak sa on nebude môcť zmeniť plienky, inak sa mu budú odmietnuť vykonať tieto pokyny. Naopak, malo by to pomôcť a, samozrejme, chválu. Čím viac človek bude tráviť čas s dieťaťom, tým rýchlejšie sa bude cítiť ako skutočný otec.

Obrovskú úlohu v rodičovstva hrať manželského vzťahu. Keď mama a otec boli stále bojujú medzi sebou, kričí na druhého, sú a priori nemôže byť dobrí rodičia, pretože rodinných vzťahov bude vždy napäté, a dieťa prirodzene cíti to.

Napriek tomu, že centrum vesmíru sa stáva dieťa, rodičia by nemali zabudnúť na seba, to bude pomôcť im budovať harmonické vzťahy, bude menej dôvod na hádky a nervy, a keď sa celá rodina je v tichom prostredí, všetko, čo v ňom ide dobre.

Viac o deti a nábytku pre deti môžete prečítať na www.Banaby.sk kde si môžete kúpiť všetko dobre pre vaše dieťa