Tout le monde l’a vu les 100.500 prochaines têtes dans la Ligue des Champions, et suivre la victoire dramatique en elle. Tout le monde a vu l’Euro – même où le premier homme-gel tiré l’équipe nommé d’après lui-même du groupe et a ensuite créé un objectif + passer dans les demi-finales, puis contraint les partenaires à mourir dans la finale – pour lui-même blessé. Tout le monde l’a vu: le mal, la déchirure, mourir dans la salle de gym tous les jours et pas prêt à abandonner. Et surtout, nous l’avons vu – avec deux trophées majeurs cette année. L’un de ces trophées était probablement même un trophée d’une vie.

Dans le contexte de la «jeune, belle et riche» n’a pas été le meilleur Leo Messi. Avec des larmes (pas victorieux et le bonheur) dans la finale de la Copa America, suivie par l’hystérie sous la forme de «Je suis fatigué, je pars”, et quelque chose d’étrange, mais il est prévu sous la forme de «Je suis reposé, je vais revenir.”

La souche est pas l’histoire du départ raté de Messi de l’équipe. Et même pas son nouveau tatuha et la couleur des cheveux. Précontrainte infopovody qui a jeté les deux principaux prétendants pour le “Ballon d’Or” ces dernières années dans les nouvelles.

D’abord, ils ont jeté des victoires, la seconde – avec les lésions, les crises et l’apparition de l’image-rebranding précitée.

Game over. Comme la FIFA et France Football rompu nous derby vekaFoto: UEFA.com, FIFA.com

Tout le monde, en fait, de tout ce que l’année, il est devenu clair que le soir même.

Pousser un cri de Lisbonne plaisir, sont collés au grand écran. Lame, mais heureux Cristiano monter les escaliers pour la plupart Cup. Après trois mois complets il jeûnait sur son instagram cette même coupe, quelque part entre la marque Bugatti nouvelle, la publicité montres Tag Heuer, et la présentation d’un nouveau réseau de ses propres hôtels. Cette Coupe faisait partie de son image. Il a vu l’heureux portugais. Ceci est considéré comme un peu perplexe Europe.

Les enfants des écoles, les étudiants, les adultes – ils ont tous compris. Ce – la quatrième “Ballon d’Or”. Il est 4: 5. Ce – une étape de la principale remontée début du 21ème siècle. Il est encore trois ans Cristiano fou qui rêve d’arracher la victoire, et pas moins fou Messi, qui ne veut pas donner cette victoire. La bataille pour le “Ballon d’or” entre les deux personnages – qui est le derby principale qui a gardé des millions d’années à partir de 2008.

Alors, les amis, je vous félicite tous. Nous avons plus de ce derby.

À la mi-Septembre, il est devenu connu que lors du vote sur le “Ballon d’Or” participeront seulement par les journalistes – les règles par lesquelles France Football a été une fois il y a longtemps remis le prix principal. Et oui, le “Ballon d’Or” – il est maintenant un prix du magazine.

Récemment, le journaliste Richard Conway BBC initié a déclaré sur son twitter que la FIFA va établir son propre prix «meilleur au monde» – FIFA Best. Et oui, la FIFA n’a pas davantage lié à la “boule d’or”.

Comme vous êtes une telle compétition? putain antimonopole droit, de toute façon.

L’horreur de tout cela – qu’il est probable – ils donnent des prix pour différentes personnes. Il peut, bien sûr, et la même chose, mais qui est en train de changer. Règles modifiées. Game over. L’un, le vieux jeu.

Cristiano – Messi: le titre de ce derby était une bataille pour le titre de meilleur dans le monde. Maintenant, ce sera une bataille pour le titre des meilleures versions de … (vous remplissez dans l’édition). Ou peut-être pas une bataille du tout.

Il y a trois jours, le Daily Mail britannique a exprimé le respect portugais. Peut-être demain exprimera “Sport-Express”. Après-demain – notre site. Pire sera toujours pas. Le titre de meilleur dévaluée.’

