Арсенал полузащитник Месут Озил показал в своей новой книге интересный конфликт кабины Real Madrid. Бывший тренер «белый балет» Хосе Моринхо был набран производительность немецкого представителя, прежде чем товарищи по команде орали на него строго. Озил его, но не понравилось, что потом пожалела. «Моуринью я вдруг возненавидел, даже если бы я был где-то внутри хорошо любил,» признался технический футболист, для которого он был португалец всегда слабость.

Özil в своей автобиографии, он описал, что он не был далеко на Реал пошел туда для тренера Моуринью. В то время как футбольный мир знает, что эти два друг с другом часто поют дифирамбы. Но не всегда было так.Особенно не один в каюте на Сантьяго Бернабеу.

Моуринью не нравится производительность Özilův. «Как вы думаете, что когда вы положили две точные пассы, и этого достаточно? Вы думаете, что вы так хорошо, что вы можете играть на 50%? «На вопрос португальский тренер мрачная немецкая звезда.

Тогда Озил он остановился, посмотрел на своего подопечного в глаза и продолжил. «Я хочу, чтобы играть, как вы можете. Я хочу, чтобы играть, как человек, даже если вы потеряете мяч, «сказал Моуринью. «Мы смотрели, как два боксера, которые друг с другом, то и отпустить,» сказал Эзил.

Немецкий полузащитник ситуация еще хуже. «Если вы так хорошо, почему бы вам не играть в одиночку? Так покажите нам, «щелкнул Моуринью.Но так как он всегда знал, что сказать. Özilova реакции, она не занимается.

«Выход? Ты бет365 рейтинг букмекерских контор россии трус, «сказал Ozil глаз. «Что вы хотите? Давать горячий душ, вымойте волосы и быть в покое? Или вы хотите, чтобы товарищи по команде, веер и показать мне, что вы получили?



Помните, что я не нужен, «Моуринью взревел один из звезд Реал Мадрид.

Özil в тот момент не последний. «После того, как я бросил майку Моуриньо, взял полотенце и пошел в душ,» сказал он. «Позже я пожалел об этом. Я извинился Серхио Ramosovi и вся команда, «добавил он нынешний полузащитник Арсенала.

Вопросы и Arsenal

Özilova книга была опубликована для многих поклонников в не очень хорошее время. Арсенал потому, что он уже давно подвергается критике за то, что без особого энтузиазма и в основном нуля усилия на обороне.И Арсен Венгер не Хосе Моринхо, который бы кричал строго за него.

«Эзил нужен тренер, как Моуринью, Венгер не был для него идеальный бет365 букмекерские ставки менеджер. Ему нужен кто он на самом деле vyhecuje. Только тогда дает свои лучшие спектакли «, пишет эксперт сайта Goal.com Питер Стонтон.

С согласия других специалистов и любителей. Он возродил Хотя Арсенал влюбился, но в последние месяцы, немецкий производитель разочарован. Таким образом, предположение о его отъезде. Вполне возможно, но и то, что летом покинуть Арсенал тренер Венгер.

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